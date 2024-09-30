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Поширювала російську пропаганду в школи Херсонщини: правоохоронці підозрюють жінку в колабораціонізмі

Правоохорнці підозрюють жінку, яка поширювала російську пропаганду освітні заклади Херсонщини. Фото: СБУПравоохорнці підозрюють жінку, яка поширювала російську пропаганду в освітні заклади Херсонщини. Фото: СБУ

У Вінниці правоохоронці оголосили підозру жінці, яка поширювала російську пропаганду в освітні заклади Херсонщини під час окупації.

Про це повідомляє Служба безпеки України у Вінницькій області.

Зазначається, що жінка добровільно погодилась працювати у школі, яку росіяни створили на базі захопленого ліцею в тимчасово окупованому Білозерському району Херсонщини. Вона поширювала пропагандистські матеріали росіян та впроваджувала стандарти освіти РФ.

Також підозрювана забезпечувала перехід освітнього процесу учнів початкових класів за російськими підручниками.

Після звільнення окупованих районів Херсонщини, вона намагалась сховатися, але правоохоронці встановили її місцезнаходження і затримали в орендованій квартирі у Вінниці.

Слідчі повідомили жінці про підозру за колабораційну діяльність, що передбачає частина 3 статті 111-1 Кримінального кодексу України. До неї застосували запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваній загрожує до трьох років тюрми.

Нагадаємо, директорці однієї з мистецьких шкіл Миколаївського району та місцевому мешканцю оголосили підозри, через поширення російської пропаганди. Обом загрожує до восьми років ув’язнення.

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