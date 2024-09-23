В Одесі викрили групу воєнної розвідки РФ, яка готувала силове захоплення влади

В Одесі викрили оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ в Одесі. Керівника групи та його «праву руку» затримали.

Як повідомляє Служба безпеки України, у підозрюваних вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами, боєприпаси, а також бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження.

Зазначається, що учасники групи готувалися до захоплення держустанов на Одещині за інструкцією російської спецслужби ще на початку повномасштабного вторгнення. Окрім штурмів адмінбудівель вони мали атакувати Сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до портового міста. Однак, після невдач росіян на фронті групу перевели в режим очікування і активували лише влітку 2024 року, коли вона отримала таємні завдання.

За інформацією правоохоронців, керівником групи був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму. Після захоплення півострова він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабної війни почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом декількох громадських організацій.

Для загалу, громадська організація займалась питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення і одну з основних – штурмову групу.

В Одесі викрили оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ. Фото: СБУ

Загалом підозрювані завербували до складу групи понад два десятки осіб, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством.

У разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли «посади» у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

Під час обшуків окрім зброї і тактичного спорядження в учасників групи вилучили інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб РФ, та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру:

за частиною 2 статті 28 і частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб»;

за частинами 1, 3 статті 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».

Затримані перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

В Одесі викрили оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ. Фото: СБУ

В Одесі викрили оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ. Фото: СБУ

В Одесі викрили оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ. Фото: СБУ

В Одесі викрили оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ. Фото: СБУ

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підпалі мікроавтобусів та позашляховиків українських захисників.