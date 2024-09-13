Підпалили військові автомобілі на Одещині: правоохоронці затримали підозрюваних. Фото: СБУ

На Одещині правоохоронці затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у підпалі мікроавтобусів та позашляховиків українських захисників.

Як повідомляє Служба безпеки України, російські спецслужби дистанційно залучили двох одеситів до вчинення підпалів, переселенця з Луганщини та жителя Ізмаїльського району. Серед них — троє неповнолітніх.

Зазначається, що для виконання завдань вони у різний час мали знаходили потенційні «цілі», а потім погоджували їх зі своїми російськими кураторами. Після підпалів знімали відео згоряння на камери телефонів та відправляли представникам російських спецслужб.

У такий спосіб вони знищили 6 службових автомобілів Сил оборони, але так і не отримали обіцяних грошей від росіян.

Підпалили військові автомобілі на Одещині: правоохоронці затримали підозрюваних. Фото: СБУ Підпалили військові автомобілі на Одещині: правоохоронці затримали підозрюваних. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали підозрюваних у різних районах Одещини. Під час обшуків осель у них вилучили засоби підпалу та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період» і за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу».

Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

Нагадаємо, у Миколаєві суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підозрюваних у підпалі автомобілів ЗСУ. Вони погодилися на пропозицію представника РФ за гроші.