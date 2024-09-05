У Миколаєві суд обрав запобіжний захід підозрюваним у підпалі авто ЗСУ, Фото: chytomo.com

У Миколаєві суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підозрюваних у підпалі автомобілів ЗСУ. Вони погодилися на пропозицію представника РФ за гроші.

Як повідомили у пресслужбі Центрального районного суду Миколаєва, 35-річний раніше судимий одесит, погодився на пропозицію представника РФ за гроші підпалювати автомобілі, якими користуються українські військовослужбовці.

Його підозрюють за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114-1 КК України (перешкоджанні законній діяльності ЗС України та інших військових формувань в особливий період, скоєне за попередньою змовою групою осіб).

За даними слідства, він також залучив двох своїх знайомих та співмешканку. Чоловік був керівником групи, проводив інструктажі та надавав вказівки про підпали відповідних автомобілів.

Зазначається, що їх діяльність мала поширюватись на Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Зокрема, за даними справи, двоє з них у Херсоні спалили три позашляховика. Вони наразі вже перебувають під вартою.

У судовому засіданні мешканець Одеси заперечив свою причетність та зазначив, що його обмовили інші.

Адвокат не заперечив проти обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, проте просив визначити розмір застави. Але за результатами розгляду, суддя задовольнив клопотання слідчого.

Окрім цього, суддя також розглянув справу про застосування запобіжного заходу стосовно співмешканки підозрюваного. Дії жінки кваліфіковано за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114-1 КК України.

За словами правоохоронців, вона разом з іншими брала участь у підпалі військового позашляховика у Миколаєві. Зокрема знімала на камеру, щоб надати підтвердження РФ та отримати за це гроші.

У суді жінка підтвердила, що розуміла свої дії щодо завдання, яке їй необхідно було виконати. Також вона просила суд не обирати запобіжний захід у виді тримання під вартою, зазначаючи, що не має наміру переховуватись і буде співпрацювати за слідством.

Суддя постановив застосувати стосовно жінки запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Раніше повідомлялось, що Національна поліція спільно з СБУ розкрили 59 фактів підпалів автомобілів військовослужбовців і викрили 68 осіб у скоєнні цих злочинів.