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Допомагав росіянам катувати українських патріотів під час окупації Херсона: правоохоронці затримали підозрюваного

Правоохоронці затримали підозрюваного, який допомагав росіянам катувати українських патріотів під час окупації Херсона. Фото: СБУПравоохоронці затримали підозрюваного, який допомагав росіянам катувати українських патріотів під час окупації Херсона. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали колишнього молодшого інспектора місцевої виправної колонії, який співпрацював з РФ під час окупації Херсона.

Як повідомляє Служба безпеки України, російські військові призначили чоловіка до центральної тюрми РФ, яка була у складі окупаційного «Управління служби виконання покарань по Херсонській області РФ».

Зазначається, що на території в’язниці чоловік охороняв камери, у які росіяни завозили українських патріотів (учасників руху опору в регіоні). Також він супроводжував потерпілих до інших російських катівень, створених агресором на окупованих територіях півдня України.

Окрім цього, до людей застосовували численні тортури: катували струмом, били палицями і тримали у камерах без їжі та води.

Після деокупації Херсона підозрюваний залишився у місті, тому тривалий час переховувався від правосуддя і практично не з’являвся на людях. Правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану», та за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність».

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали оперативно-бойову групу воєнної розвідки РФ в Одесі. Керівника групи та його «праву руку» затримали.

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