Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує вік мобілізації з 27 до 25 років.

Про це свідчить картка законопроєкту №9281 про внесення змін до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Зазначимо, що за закон №9281 Верховна Рада проголосувала ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис голові держави. Однак відтоді він лежав без підпису президента.

У картці законопроєкту зазначається, що 2 квітня документ повернуто до Верховної Ради з підписом президента.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу. Голова ОВА також додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.