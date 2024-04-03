Скриншот з відео Byron Wan/X

Вранці 3 квітня на Тайвані сталася серія землетрусів магнітудою 7,4 бала. Це найсильніші землетруси, що сколихнули острів, за останні 25 років.

Щонайменше четверо людей загинуло, 97 — постраждали, повідомляє CNN.

Землетрус серйозно пошкодив основну автомагістраль вздовж східного узбережжя країни. Великі брили впали на шосе Сухуа, а кілька тунелів засипало. Один з них розколовся навпіл.

Повідомляється про щонайменше дев’ять каменепадів і зсувів на шосе Сухуа.

Ще одна автомагістраль, що з’єднує західне узбережжя зі східним Тайванем, також була пошкоджена каменепадом, щонайменше 12 автомобілів заблоковано, дев’ять людей поранено

За даними Тайванського центрального командного центру з надзвичайних ситуацій, люди опинилися в пастках після обвалення щонайменше 26 будівель. Є повідомлення про людей, які заблоковані в семи будівлях.

Скриншот з відео TVBS

Землетрус також вплинув на електропостачання, понад 91 тисяча домогосподарств залишилися без електроенергії. В країні перебої з інтернетом.

Очікується, що Тайвань постраждає від афтершоків впродовж наступних трьох-чотирьох днів після землетрусу.

Скриншот з відео TVBS

За словами представника Центрального метеорологічного управління Тайваню, у 1999 році на острові стався землетрус магнітудою 7,3, також відомий як землетрус Джідзі.

Після землетрусу на Тайвані в Японії та Філіппінах було оголошено попередження про цунамі, але згодом його скасували.

Нагадаємо, на початку року жінку у віці 90 років знайшли живою під завалами через п’ять днів після руйнівного землетрусу, який стався в центральній частині Японії. Рятувальники виявили її серед уламків двоповерхового будинку.