Жінку у віці 90 років знайшли живою під завалами через п’ять днів після руйнівного землетрусу, який стався в центральній частині Японії. Рятувальники виявили її серед уламків двоповерхового будинку.

Про це пише BBC.

Землетрус магнітудою 7,5 бала стався в понеділок, 1 січня, на узбережжі Японського моря, зруйнувавши міста на віддаленому півострові Ното. Через це понад 120 людей загинули, 200 — вважаються зниклими безвісти.

Посилаючись на джерела в поліції, місцева газета повідомила, що врятована літня жінка реагувала, але, ймовірно, страждала від переохолодження.

Перші 72 години рятувальної операції вважаються критичними, оскільки після цього шанси знайти людей живими істотно падають.

За даними громадського мовника NHK, зусиллям рятувальників може перешкодити волога погода. При цьому влада попереджає, що навіть невеликий дощ може спровокувати нові зсуви.

Японія є однією з найбільш сейсмічно активних країн у світі, й активність навколо півострова Ното зростає з кінця 2020 року. За останні три роки тут сталося понад 500 малих і середніх землетрусів.

Нагадаємо, у селі Рівне Покровського району Донеччини, яке росіяни обстріляли 6 січня, на місці зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої дитини.