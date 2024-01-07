У селі Рівне Покровського району Донеччини, яке росіяни обстріляли 6 січня, на місці зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої дитини.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Також у цьому селі на місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 людей, з них 2 дітей.
У місті Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків одну людину врятували з-під завалів, а також вилучили тіло жінки. Нині тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 людей, з них 2 дітей.
Всього внаслідок російського обстрілу поранено 9 людей. Працівники ДСНС розібрали 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Також 8 осіб отримали поранення.
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У селі Рівне Покровського району Донеччини, яке росіяни обстріляли 6 січня, на місці зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої дитини.
Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Також у цьому селі на місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 людей, з них 2 дітей.
У місті Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків одну людину врятували з-під завалів, а також вилучили тіло жінки. Нині тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 людей, з них 2 дітей.
Всього внаслідок російського обстрілу поранено 9 людей. Працівники ДСНС розібрали 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Також 8 осіб отримали поранення.
|
Про електронний квиток в МиколаєвіЮрій Решетник
|
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
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Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|