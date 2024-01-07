У селі Рівне Покровського району Донеччини, яке росіяни обстріляли 6 січня, на місці зруйнованого будинку вилучили тіло загиблої дитини.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Також у цьому селі на місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 людей, з них 2 дітей.

У місті Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків одну людину врятували з-під завалів, а також вилучили тіло жінки. Нині тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 людей, з них 2 дітей.

Всього внаслідок російського обстрілу поранено 9 людей. Працівники ДСНС розібрали 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали ракетного удару по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей. Також 8 осіб отримали поранення.