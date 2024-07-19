Ввечері 19 липня російська армія атакувала Миколаїв.
Вибух пролунав о 17:14, повідомляють «НикВести».
Через декілька хвилин міський голова Миколаєва підтвердив, що в місті пролунав вибух. Пізніше Олександр Сєнкевич повідомив, що удар прийшовся по житловому району міста.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім станом на 17:27 повідомив, що на місце події виїхали медики.
Зазначимо, що повітряна тривога в регіоні була оголошена о 16:51.
О 17:10 Повітряні Сили повідомляли про рух ракети на Миколаївщині.
Оновлюється.
17:46: В Миколаєві є жертва внаслідок прильоту по місту, повідомляє міський голова.
Також є постраждалі, пошкодження житлового сектору. Працюють всі необхідні служби.
18:10. У коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що станом на зараз відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина.
На місці прильоту є рештки дитини. Її тіло розірвало вибухом, повідомляє кореспондент «НикВести».
Близько 10 людей наразі перебувають в лікарні з різним ступенем травмованості.
Нагадаємо, вдень 18 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по території Миколаївської області.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
Ввечері 19 липня російська армія атакувала Миколаїв.
Вибух пролунав о 17:14, повідомляють «НикВести».
Через декілька хвилин міський голова Миколаєва підтвердив, що в місті пролунав вибух. Пізніше Олександр Сєнкевич повідомив, що удар прийшовся по житловому району міста.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім станом на 17:27 повідомив, що на місце події виїхали медики.
Зазначимо, що повітряна тривога в регіоні була оголошена о 16:51.
О 17:10 Повітряні Сили повідомляли про рух ракети на Миколаївщині.
Оновлюється.
17:46: В Миколаєві є жертва внаслідок прильоту по місту, повідомляє міський голова.
Також є постраждалі, пошкодження житлового сектору. Працюють всі необхідні служби.
18:10. У коментарі «НикВести» віце-мер Віталій Луков повідомив, що станом на зараз відомо про трьох жертв на місці прильоту, серед них дитина.
На місці прильоту є рештки дитини. Її тіло розірвало вибухом, повідомляє кореспондент «НикВести».
Близько 10 людей наразі перебувають в лікарні з різним ступенем травмованості.
Нагадаємо, вдень 18 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по території Миколаївської області.