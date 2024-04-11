У четвер, 11 квітня, у Миколаєві пройшло урочисте нагородження переможців конкурсу гумору та сатири «Сяйво посмішок».
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Відкритий міський конкурс проходив дистанційно з 27 по 31 березня. У цьому році в ньому взяли участь 115 конкурсантів з Миколаєва та області, а вік учасників коливався від 7 до майже 80 років.
Гран-прі у номінації «Гумореска» отримала Валентина Хейна, учасниця народного аматорського колективу мініатюр «Повітове місто N».
Переможцями I ступеня у цій самій номінації стали три вихованця театральної студії «VITER ZMIN» під керівництвом Оксани Абдуллаєвої, а саме:
За словами організаторів, за три роки існування конкурсу збільшилась кількість номінацій. Цього року окрім гуморесок та байок учасники представили смішні пісні.
Так, у номінаціях «Пісня-жарт» та «Літературно-музична композиція» перемогли фольклорний колектив «Любисток», народний хор «Візерунок» та учасниця «народного художнього колективу» Вероніка Донченко.
У коментарі «НикВести» голова журі конкурсу Ірина Лапко сказала, що ініціаторами конкурсу виступив творчій склад Матвіївського будинку культури.
— Ми вважаємо, що в умовах такої довготривалої війни виграє той, у кого душевні сили будуть нерозтрачені. Сторона якого має більше сил та витримки, — сказала Ірина Лапко.
У свою чергу начальник управління з питань культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров назвав посмішку та гумор невід’ємною частиною життя та здоров’я людей.
— Ми повинні піклуватися про себе та глядачів і знаходити хвилинку щоб посміхнутися, — сказав Юрій Любаров.
Нагадаємо як у Миколаєві відкрили експозицію в памʼять загиблого засновника «Нібулону» Олексія Вадатурського.
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У четвер, 11 квітня, у Миколаєві пройшло урочисте нагородження переможців конкурсу гумору та сатири «Сяйво посмішок».
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Відкритий міський конкурс проходив дистанційно з 27 по 31 березня. У цьому році в ньому взяли участь 115 конкурсантів з Миколаєва та області, а вік учасників коливався від 7 до майже 80 років.
Гран-прі у номінації «Гумореска» отримала Валентина Хейна, учасниця народного аматорського колективу мініатюр «Повітове місто N».
Переможцями I ступеня у цій самій номінації стали три вихованця театральної студії «VITER ZMIN» під керівництвом Оксани Абдуллаєвої, а саме:
За словами організаторів, за три роки існування конкурсу збільшилась кількість номінацій. Цього року окрім гуморесок та байок учасники представили смішні пісні.
Так, у номінаціях «Пісня-жарт» та «Літературно-музична композиція» перемогли фольклорний колектив «Любисток», народний хор «Візерунок» та учасниця «народного художнього колективу» Вероніка Донченко.
У коментарі «НикВести» голова журі конкурсу Ірина Лапко сказала, що ініціаторами конкурсу виступив творчій склад Матвіївського будинку культури.
— Ми вважаємо, що в умовах такої довготривалої війни виграє той, у кого душевні сили будуть нерозтрачені. Сторона якого має більше сил та витримки, — сказала Ірина Лапко.
У свою чергу начальник управління з питань культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров назвав посмішку та гумор невід’ємною частиною життя та здоров’я людей.
— Ми повинні піклуватися про себе та глядачів і знаходити хвилинку щоб посміхнутися, — сказав Юрій Любаров.
Нагадаємо як у Миколаєві відкрили експозицію в памʼять загиблого засновника «Нібулону» Олексія Вадатурського.