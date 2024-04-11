Учасники конкурсу. Фото НикВести

У четвер, 11 квітня, у Миколаєві пройшло урочисте нагородження переможців конкурсу гумору та сатири «Сяйво посмішок».

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Відкритий міський конкурс проходив дистанційно з 27 по 31 березня. У цьому році в ньому взяли участь 115 конкурсантів з Миколаєва та області, а вік учасників коливався від 7 до майже 80 років.

Гран-прі у номінації «Гумореска» отримала Валентина Хейна, учасниця народного аматорського колективу мініатюр «Повітове місто N».

Переможцями I ступеня у цій самій номінації стали три вихованця театральної студії «VITER ZMIN» під керівництвом Оксани Абдуллаєвої, а саме:

Марія Михайлова, вікова категорія 7-9 років;

Тетяна Лукашук, вікова категорія 10-14 років;

Єлизавета Ігнатіна, вікова категорія 15-19 років.

Валентина Хейна. Фото НикВести. Оксана Абдуллаєва. Фото НикВести.

За словами організаторів, за три роки існування конкурсу збільшилась кількість номінацій. Цього року окрім гуморесок та байок учасники представили смішні пісні.

Так, у номінаціях «Пісня-жарт» та «Літературно-музична композиція» перемогли фольклорний колектив «Любисток», народний хор «Візерунок» та учасниця «народного художнього колективу» Вероніка Донченко.

Учасники конкурсу. Фото НикВести Учасники конкурсу. Фото НикВести

У коментарі «НикВести» голова журі конкурсу Ірина Лапко сказала, що ініціаторами конкурсу виступив творчій склад Матвіївського будинку культури.

— Ми вважаємо, що в умовах такої довготривалої війни виграє той, у кого душевні сили будуть нерозтрачені. Сторона якого має більше сил та витримки, — сказала Ірина Лапко.

У свою чергу начальник управління з питань культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров назвав посмішку та гумор невід’ємною частиною життя та здоров’я людей.

— Ми повинні піклуватися про себе та глядачів і знаходити хвилинку щоб посміхнутися, — сказав Юрій Любаров.

Нагородження переможців та учасників конкурсу. Фото НикВести

Юрій Любаров. Фото НикВести

Нагородження переможців та учасників конкурсу. Фото НикВести

Учасниця конкурсу. Фото НикВести

Учасники конкурсу. Фото НикВести

Ірина Лапко. Фото НикВести

Учасники конкурсу. Фото НикВести

Учасниця конкурсу. Фото НикВести

Учасники конкурсу. Фото НикВести

Нагородження переможців та учасників конкурсу. Фото НикВести

Нагородження переможців та учасників конкурсу. Фото НикВести

Учасниця конкурсу. Фото НикВести

Нагородження переможців та учасників конкурсу. Фото НикВести

Учасник конкурсу. Фото НикВести

Нагородження переможців та учасників конкурсу. Фото НикВести

Учасниця конкурсу. Фото НикВести

Нагородження переможців та учасників конкурсу. Фото НикВести

Нагородження переможців та учасників конкурсу. Фото НикВести

Гості та учасників конкурсу. Фото НикВести

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