У Миколаєві відкрили виставку в памʼять Олексія Вадатурського.

10 квітня у Миколаєві відкрили експозицію в памʼять загиблого внаслідок російського обстрілу засновника та генерального директора компанії «Нібулон» Олексія Вадатурського.

Виставку організували у Миколаївському музеї суднобудування та флоту, пишуть «НикВести».

Авторка проекту, завідувачка експедиційного відділу музею Олена Пучинян провела для присутніх на заході екскурсію та розповіла про історію успіху засновника компанії. На відкритті експозиції були присутні працівники «Нібулону».

Директор «Суднобудівно-судноремонтного заводу «НІБУЛОН» Богдан Музика. Фото: «НикВести» Директор з торгівлі компанії «Нібулон» Володимир Славінський. Фото: «НикВести»

— Маю двояке відчуття. З однієї сторони, приємно бути в історичному місці. З іншої сторони, взагалі, неприємно стояти тут і говорити вже про цю особу, як про історію. Тому що це людина, яка мала б цю історію творити, розвивати, в тому числі, примножувати досягнення нашої історії, нашої України і нашого Миколаєва, в тому числі, — сказав директор «Суднобудівно-судноремонтного заводу «Нібулон» Богдан Музика.

Виставка присвячена памʼяті Олексія Вадатурського буде експонуватися у музеї пів року. Організатори планують проводити на її базі музейні уроки, інтерактивні заняття та майстер-класи.

У Миколаєві відкрили виставку в памʼять Олексія Вадатурського. Фото: «НикВести»

У Миколаєві відкрили виставку в памʼять Олексія Вадатурського. Фото: «НикВести»

У Миколаєві відкрили виставку в памʼять Олексія Вадатурського. Фото: «НикВести»

У Миколаєві відкрили виставку в памʼять Олексія Вадатурського. Фото: «НикВести»

У Миколаєві відкрили виставку в памʼять Олексія Вадатурського. Фото: «НикВести»

У Миколаєві відкрили виставку в памʼять Олексія Вадатурського. Фото: «НикВести»

У Миколаєві відкрили виставку в памʼять Олексія Вадатурського. Фото: «НикВести»