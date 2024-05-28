Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

У понеділок, 27 травня, у Миколаєві на сцені концерт-холу «Юність» відбувся благодійний сольний концерт українського музиканта та співака Святослава Вакарчука.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Виступ відомого українського артиста складався з двох частин. Спочатку Святослав Вакарчук виконав декілька композицій на гітарі, як зазвичай робить це для захисників та захисниць на фронтах сходу та півдня України. У другій половині концерту музикант акомпанує собі на власному піаніно.

Перед своїм виступом артист розповів про свою поїздку до Миколаєва на початку повномасштабної війни.

— Останні два роки я, як і всі, прожив у великому стресі та роз’їздах. Я пам’ятаю свій перший раз, коли я приїхав до Миколаєва на початку березня 2022 року. Місто було пусте і пересуватися можна було завдяки спеціальним перепусткам. Ми зустрілись з друзями і керівництвом та поїхав на окружну, за якою вже була лінія фронту. І сьогодні і їхав сюди, проїжджав ці місця, згадував і бачив як все змінилось. Мир та війна це дуже хитке поняття. Коли тобі здається що все погано, тобі хочется зробити все, щоб було добре, — сказав Святослав Вакарчук на початку виступу.

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Серед хітів гурту які почули миколаївці були «Океану Ельзи»: «Така як ти», «Саме та», «Місто Марії» та «Місто весни», «Еверест», «Дякую», «Не питай», «Обійми», а також відому пісню-романс «Черемшина». Ще три композиції, а саме «911», «На небі» та «Я не здамся без бою» Святослав Вакарчук проспівав разом із глядачами концерту.

Концерт відбувся в рамках всеукраїнського благодійного туру Святослава Вакарчука, його відвідали близько тисячі людей. Частина коштів з квитків направлять на допомогу різним бригадам ЗСУ, НГУ та іншим представникам Сил Оборони України.

Фоторепортаж

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Виступ Святослава Вакарчука у Миколаєві 27 травня. Фото Дар'я Рогалевич, «НикВести»

Нагадаємо, як у Миколаєві, пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих.