Концерт «Романтичний джаз та рок при свічках». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Миколаєві, 14 лютого на сцені концерт-холу «Юність» пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Як зазначає організатор заходу Володимир Алексєєв, ідея створення концерту з свічками зародилися ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак, реалізувати вийшло тільки зараз.

Володимир Алєксєєв. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

— Ми сидимо зараз у цьому залі завдяки тому, що хтось тут не сидить, а хтось вже ніколи не буде тут сидіти. Тож, у цей важкий час, кожен з вас хоча б на дві годинки зарядиться енергією аби далі продовжувати працювати. Дякуємо ЗСУ, що ми маємо можливість тут збиратися!, — сказав Володимир Алексєєв.

Візитівкою концерту стали найвідоміші гурти Миколаєва — «Performance band» та гурт «Radiostars». Окрім того, на сцені об'єднали свої таланти більше 20 музикантів, серед яких кращі представники джазової та рок сцени.

На заході звучали відомі хіти легендарних виконавців:

Louis Armstrong;

Frank Sinatra;

Nat King Cole;

Sade;

Nino Katamadze;

Adriano Celentano;

Скрябін;

Queen;

Sting;

Beatles;

Scorpions;

Nirvana;

Rammstein;

Metallica.

Романтичний концерт відвідало близько тисячі людей.

Фоторепортаж

«Романтичний джаз та рок при свічках» у Миколаєві. Фото: Діана Шликова, «НикВести» Гості концерту. Фото: Діана Шликова, «НикВести» Мері Л та гурт «Performance band». Фото: Діана Шликова, «НикВести» У Миколаєві відбувся концерт до дня Закоханих. Фото: Діана Шликова, «НикВести» Миколаївці на концерті «Романтичний джаз та рок при свічках».Фото: Діана Шликова, «НикВести» Концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» у Миколаєві. Фото: Діана Шликова, «НикВести» На концерті «Романтичний джаз та рок при свічках» запалили понад 1000 свічок. Фоторепортаж: Діана Шликова, «НикВести» «Performance band». Фото: Діана Шликова, «НикВести» Трубач та саксофоніст «Performance band». Фото: Діана Шликова, «НикВести» Гітарист Геннадій Гримов. Фото: Діана Шликова, «НикВести» Гурт«Radiostars» у Миколаєві.Фоторепортаж: Діана Шликова, «НикВести»

Піаніст «Performance band» Володимир Алексєєв. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Гостя заходу знімає концерт «Романтичний джаз та рок при свічках». Фоторепортаж: Діана Шликова, «НикВести»

Костянтин Говорун та трубач. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Фортепіано на якому грав піаніст «Performance band». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Відвідувачі концерту у Миколаєві. Фоторепортаж: Діана Шликова, «НикВести»

Барабанник гурту. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Трубач «Performance band. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Концерт «Романтичний джаз та рок при свічках». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

У Миколаєві пройшов «Романтичний джаз та рок при свічках». Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Миколаївці на концерті. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Закохана пара на концерті у Миколаєві. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві, 30 вересня, на сцені концерт-холу «Юність», виступила з ювілейним концертом українська співачка Злата Огнєвіч.

До того ж 21 вересня, гурт «Скай» виступив в Миколаєві у концерт-холі «Юність» з новою романтичною програмою «Дай мені любов».