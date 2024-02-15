У Миколаєві, 14 лютого на сцені концерт-холу «Юність» пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Як зазначає організатор заходу Володимир Алексєєв, ідея створення концерту з свічками зародилися ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак, реалізувати вийшло тільки зараз.
— Ми сидимо зараз у цьому залі завдяки тому, що хтось тут не сидить, а хтось вже ніколи не буде тут сидіти. Тож, у цей важкий час, кожен з вас хоча б на дві годинки зарядиться енергією аби далі продовжувати працювати. Дякуємо ЗСУ, що ми маємо можливість тут збиратися!, — сказав Володимир Алексєєв.
Візитівкою концерту стали найвідоміші гурти Миколаєва — «Performance band» та гурт «Radiostars». Окрім того, на сцені об'єднали свої таланти більше 20 музикантів, серед яких кращі представники джазової та рок сцени.
На заході звучали відомі хіти легендарних виконавців:
Романтичний концерт відвідало близько тисячі людей.
Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві, 30 вересня, на сцені концерт-холу «Юність», виступила з ювілейним концертом українська співачка Злата Огнєвіч.
До того ж 21 вересня, гурт «Скай» виступив в Миколаєві у концерт-холі «Юність» з новою романтичною програмою «Дай мені любов».
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У Миколаєві, 14 лютого на сцені концерт-холу «Юність» пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Як зазначає організатор заходу Володимир Алексєєв, ідея створення концерту з свічками зародилися ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак, реалізувати вийшло тільки зараз.
— Ми сидимо зараз у цьому залі завдяки тому, що хтось тут не сидить, а хтось вже ніколи не буде тут сидіти. Тож, у цей важкий час, кожен з вас хоча б на дві годинки зарядиться енергією аби далі продовжувати працювати. Дякуємо ЗСУ, що ми маємо можливість тут збиратися!, — сказав Володимир Алексєєв.
Візитівкою концерту стали найвідоміші гурти Миколаєва — «Performance band» та гурт «Radiostars». Окрім того, на сцені об'єднали свої таланти більше 20 музикантів, серед яких кращі представники джазової та рок сцени.
На заході звучали відомі хіти легендарних виконавців:
Романтичний концерт відвідало близько тисячі людей.
Нагадаємо, в Будинку офіцерів флоту, відбувся джазовий фестиваль-ярмарок «Прості, як діти — 2». Гостів заходу очікувала насичена розважальна програма: виступ музикальних виконавців, творчі майстер-класи, ліплення художнього декору з глини, анімаційна програма для дітей.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві, 30 вересня, на сцені концерт-холу «Юність», виступила з ювілейним концертом українська співачка Злата Огнєвіч.
До того ж 21 вересня, гурт «Скай» виступив в Миколаєві у концерт-холі «Юність» з новою романтичною програмою «Дай мені любов».