«Це була моя маленька мрія»: як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Художниця з Миколаєва Ліза Мишеніна з розписаним килимом, який подарувала Тіні Кароль. Фото: _mish.art_/Instagram

Під час концерту Тіни Кароль у Миколаєві місцева художниця подарувала співачці розписаний килим. На ньому зображена дівчина та цитата з вірша Тараса Шевченка: «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями».

У коментарі «МикВісті» Ліза Мишеніна розповіла, що ідея намалювати картину саме на килимі з’явилася ще тоді, коли вона разом зі своїм хлопцем хотіла задекорувати стіни у власному кафе.

— У мене був заклад у сучасному українському стилі. Ми з хлопцем хотіли якось нестандартно прикрасити стіни. Я займаюся розписом, спочатку думала просто намалювати щось на стіні, але це здавалося занадто звично. Ми хотіли поєднати українську і військову тематику, бо мій хлопець — військовий. Хотілося зробити щось особливе — і водночас нагадати людям про війну, але не через біль чи трагічні образи, — згадує художниця.

За словами Лізи, ідея використати старий радянський килим наснилась її хлопцю.

— Ми довго нічого не могли придумати. І якось хлопець був на виїзді, подзвонив увечері й каже: «Мені приснився килим. От я бачу на тій стіні висить старий радянський килим». От так усе й почалося. Ідея була його, а я вже думала, як зробити це так, щоб справді «вау», — розповіла Ліза Мишеніна.

Ліза дарує килим Тіні Кароль на сцені «Юність» у Миколаєві. Скриншот з відео Ліза дарує килим Тіні Кароль на сцені «Юність» у Миколаєві. Скриншот з відео

Дівчина каже, що робота над картиною тривала близько півроку. Для зображення вона обрала дівчину, яка, нагадувала їй Тіну Кароль. Спочатку художниця намалювала окрему картину, а потім пришила її до великого килима.

— Одного разу я побачила фото дівчини, дуже схожої на Тіну Кароль, і вирішила взяти її як референс. Малювала картину окремо, а потім вручну пришивала її до килима. Робота тривала майже пів року, бо я тоді працювала баристою в кав’ярні й мала час тільки ввечері. Повісила килим на стіну, щоб було зручно, і три місяці стояла з шилом: пробивала і протягувала нитку», — розповіла художниця.

Головний зміст картини полягає в поєднанні історії та сучасності. Ліза хотіла показати, що слова Тараса Шевченка «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями» залишаються актуальними й сьогодні. Центральний образ — дівчина, яка символізує українку, що проходить крізь час. Вона уособлює минуле, сучасне й майбутнє, нагадуючи про незмінність української ідентичності та сили.

Згодом килим для Лізи почав асоціюватися з піснею Тіни Кароль «Біль», який вона випустила разом з українським реп-гуртом «North Division». Він створений військовослужбовцями спецпідрозділу «Кракен».

— Ми забрали килим додому — мій хлопець дуже хотів його повісити, але місця не було. Якраз тоді Тіна Кароль випустила пісню «Біль». Вона мені дуже відгукнулася. Особливо рядки: «Що ж з нами не так, коли брата зраджує брат». У мене тоді просто перед очима постала моя картина. Я зрозуміла, що цей килим ми маємо подарувати саме Тіні Кароль», — пригадує Ліза Мишеніна.

Художниця каже, що Тіна Кароль пообіцяла знайти для її роботи особливе місце — можливо, у музеї або в благодійній ініціативі.

— Для мене Тіна — дуже важлива постать в українській культурі. Якщо вона сказала, що цей килим має бути в музеї й послужить добрій справі, я на сто відсотків у це вірю, — поділилася художниця.

