  • вівторок

    14 жовтня, 2025

  • Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Це була моя маленька мрія»: як художниця з Миколаєва подарувала Тіні Кароль розмальований килим на сцені

Художниця з Миколаєва Ліза Мишеніна з розписаним килимом, який подарувала Тіні Кароль. Фото: _mish.art_/InstagramХудожниця з Миколаєва Ліза Мишеніна з розписаним килимом, який подарувала Тіні Кароль. Фото: _mish.art_/Instagram

Під час концерту Тіни Кароль у Миколаєві місцева художниця подарувала співачці розписаний килим. На ньому зображена дівчина та цитата з вірша Тараса Шевченка: «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями».

У коментарі «МикВісті» Ліза Мишеніна розповіла, що ідея намалювати картину саме на килимі з’явилася ще тоді, коли вона разом зі своїм хлопцем хотіла задекорувати стіни у власному кафе.

— У мене був заклад у сучасному українському стилі. Ми з хлопцем хотіли якось нестандартно прикрасити стіни. Я займаюся розписом, спочатку думала просто намалювати щось на стіні, але це здавалося занадто звично. Ми хотіли поєднати українську і військову тематику, бо мій хлопець — військовий. Хотілося зробити щось особливе — і водночас нагадати людям про війну, але не через біль чи трагічні образи, — згадує художниця.

За словами Лізи, ідея використати старий радянський килим наснилась її хлопцю.

— Ми довго нічого не могли придумати. І якось хлопець був на виїзді, подзвонив увечері й каже: «Мені приснився килим. От я бачу на тій стіні висить старий радянський килим». От так усе й почалося. Ідея була його, а я вже думала, як зробити це так, щоб справді «вау», — розповіла Ліза Мишеніна.

Ліза дарує килим Тіні Кароль на сцені «Юність» у Миколаєві. Скриншот з відеоЛіза дарує килим Тіні Кароль на сцені «Юність» у Миколаєві. Скриншот з відео
Ліза дарує килим Тіні Кароль на сцені «Юність» у Миколаєві. Скриншот з відеоЛіза дарує килим Тіні Кароль на сцені «Юність» у Миколаєві. Скриншот з відео

Дівчина каже, що робота над картиною тривала близько півроку. Для зображення вона обрала дівчину, яка, нагадувала їй Тіну Кароль. Спочатку художниця намалювала окрему картину, а потім пришила її до великого килима.

— Одного разу я побачила фото дівчини, дуже схожої на Тіну Кароль, і вирішила взяти її як референс. Малювала картину окремо, а потім вручну пришивала її до килима. Робота тривала майже пів року, бо я тоді працювала баристою в кав’ярні й мала час тільки ввечері. Повісила килим на стіну, щоб було зручно, і три місяці стояла з шилом: пробивала і протягувала нитку», — розповіла художниця.

Головний зміст картини полягає в поєднанні історії та сучасності. Ліза хотіла показати, що слова Тараса Шевченка «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями» залишаються актуальними й сьогодні. Центральний образ — дівчина, яка символізує українку, що проходить крізь час. Вона уособлює минуле, сучасне й майбутнє, нагадуючи про незмінність української ідентичності та сили.

Згодом килим для Лізи почав асоціюватися з піснею Тіни Кароль «Біль», який вона випустила разом з українським реп-гуртом «North Division». Він створений військовослужбовцями спецпідрозділу «Кракен».

— Ми забрали килим додому — мій хлопець дуже хотів його повісити, але місця не було. Якраз тоді Тіна Кароль випустила пісню «Біль». Вона мені дуже відгукнулася. Особливо рядки: «Що ж з нами не так, коли брата зраджує брат». У мене тоді просто перед очима постала моя картина. Я зрозуміла, що цей килим ми маємо подарувати саме Тіні Кароль», — пригадує Ліза Мишеніна.

Художниця каже, що Тіна Кароль пообіцяла знайти для її роботи особливе місце — можливо, у музеї або в благодійній ініціативі.

— Для мене Тіна — дуже важлива постать в українській культурі. Якщо вона сказала, що цей килим має бути в музеї й послужить добрій справі, я на сто відсотків у це вірю, — поділилася художниця.

Нагадаємо, Центральна міська бібліотека імені Марка Лукича Кропивницького запрошує миколаївців і гостей міста на Фестиваль книги та читання «Вештанка на Бузі», який відбудеться з 14 по 19 жовтня.

Останні новини про: Культура

Усик допомагає відновити музей Шухевича у Львові: боксерські рукавиці чемпіона виставлять на аукціон
Україна повернула з Австралії археологічні артефакти доби бронзи та Середньовіччя
Миколаївців та гостей міста запрошують на шестиденний Фестиваль книги «Вештанка на Бузі»
Реклама

Читайте також:

новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
новини

Фалєєв більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

Аліна Квітко
новини

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Культура

Миколаївців та гостей міста запрошують на шестиденний Фестиваль книги «Вештанка на Бузі»
Україна повернула з Австралії археологічні артефакти доби бронзи та Середньовіччя
Усик допомагає відновити музей Шухевича у Львові: боксерські рукавиці чемпіона виставлять на аукціон

Петиція щодо позбавлення громадянства одеського мера Труханова набрала 25 тисяч підписів менш ніж за добу

На Миколаївщині збили чотири дрони, по Очаківській громаді били FPV