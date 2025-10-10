Миколаївців та гостей міста запрошують на шестиденний Фестиваль книги «Вештанка на Бузі»

Центральна міська бібліотека імені Марка Лукича Кропивницького запрошує миколаївців і гостей міста на Фестиваль книги та читання «Вештанка на Бузі», який відбудеться з 14 по 19 жовтня.

Як зазначають організатори, упродовж шести днів на учасників чекають зустрічі з українськими письменниками, відкриття виставок, театралізовані перформанси, дитячий мініфест та інші події, присвячені книзі й культурі.

Серед почесних гостей фестивалю — українські письменники та журналісти Олег Гавріш, Андрій Кокотюха, Марічка Паплаускайте, Антон Санченко, а також відомі миколаївці Євген Гомонюк, Тарас Кремінь, Володимир Лисюк, Олексій Пайкін, Олександр Терещенко та інші.

Фестиваль розпочнеться 14 жовтня о 13:00 відкритою дискусією «Україна: сучасні культурні ландшафти». У ній візьмуть участь громадський діяч і менеджер культурно-освітніх проєктів Євген Гомонюк, журналістка й письменниця Марічка Паплаускайте та науковець і громадський діяч Тарас Кремінь.

Того ж дня, о 16:00, у бібліотеці відкриють виставку графічних робіт миколаївського художника Анатолія Крутікова. Митець представить комплект листівок «Твоя бібліотека поруч», створений до 125-річчя Центральної міської бібліотеки. На зображеннях — знайомі миколаївцям простори бібліотеки: центральний вхід, читальні зали, літній майданчик та інші локації.

За словами організаторів, відвідувачів очікує щира атмосфера, автографи, фото, усмішки — і мистецтво, що оживає в лініях та штрихах.

Фестиваль проходитиме в Центральній міській бібліотеці імені М. Л. Кропивницького (вулиця Марка Кропивницького, 143-А).

