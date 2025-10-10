  • пʼятниця

Миколаївців та гостей міста запрошують на шестиденний Фестиваль книги «Вештанка на Бузі»

Центральна міська бібліотека імені Марка Лукича Кропивницького запрошує миколаївців і гостей міста на Фестиваль книги та читання «Вештанка на Бузі», який відбудеться з 14 по 19 жовтня.

Як зазначають організатори, упродовж шести днів на учасників чекають зустрічі з українськими письменниками, відкриття виставок, театралізовані перформанси, дитячий мініфест та інші події, присвячені книзі й культурі.

Серед почесних гостей фестивалю — українські письменники та журналісти Олег Гавріш, Андрій Кокотюха, Марічка Паплаускайте, Антон Санченко, а також відомі миколаївці Євген Гомонюк, Тарас Кремінь, Володимир Лисюк, Олексій Пайкін, Олександр Терещенко та інші.

Фестиваль розпочнеться 14 жовтня о 13:00 відкритою дискусією «Україна: сучасні культурні ландшафти». У ній візьмуть участь громадський діяч і менеджер культурно-освітніх проєктів Євген Гомонюк, журналістка й письменниця Марічка Паплаускайте та науковець і громадський діяч Тарас Кремінь.

Афіша Центральної міської бібліотеки імені М. Л. КропивницькогоАфіша Центральної міської бібліотеки імені М. Л. Кропивницького

Того ж дня, о 16:00, у бібліотеці відкриють виставку графічних робіт миколаївського художника Анатолія Крутікова. Митець представить комплект листівок «Твоя бібліотека поруч», створений до 125-річчя Центральної міської бібліотеки. На зображеннях — знайомі миколаївцям простори бібліотеки: центральний вхід, читальні зали, літній майданчик та інші локації.

Афіша Центральної міської бібліотеки імені М. Л. КропивницькогоАфіша Центральної міської бібліотеки імені М. Л. Кропивницького

За словами організаторів, відвідувачів очікує щира атмосфера, автографи, фото, усмішки — і мистецтво, що оживає в лініях та штрихах.

Фестиваль проходитиме в Центральній міській бібліотеці імені М. Л. Кропивницького (вулиця Марка Кропивницького, 143-А).

Афіша Центральної міської бібліотеки імені М. Л. КропивницькогоАфіша Центральної міської бібліотеки імені М. Л. Кропивницького

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася передача колекції літератури, присвяченої історії та ідеології українського визвольного руху.

Бібліотека отримала серію «Книгарня бандерівців», що включає твори класиків українського націоналізму — Дмитра Донцова, Юрія Липи, Юліяна Вассияна та інших. Окремим подарунком стала повна колекція еміграційного журналу «Визвольний шлях», який заснував Степан Бандера у 1948 році. На його сторінках публікувалися матеріали з історії України, політичної аналітики та ідеології націоналізму.

