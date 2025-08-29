«Книгарня бандерівців»: Голова проводу ОУН(б) передав миколаївській обласній бібліотеці твори ідеологів українського націоналізму

Миколаївській обласній бібліотеці передали твори ідеологів українського націоналізму. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася передача колекції літератури, присвяченої історії та ідеології українського визвольного руху.

Видання презентував голова Проводу Організації українських націоналістів бандерівців Олег Медуниця, передають «МикВісті».

Бібліотека отримала серію «Книгарня бандерівців», що включає твори класиків українського націоналізму — Дмитра Донцова, Юрія Липи, Юліяна Вассияна та інших. Окремим подарунком стала повна колекція еміграційного журналу «Визвольний шлях», який заснував Степан Бандера у 1948 році. На його сторінках публікувалися матеріали з історії України, політичної аналітики та ідеології націоналізму.

— Ми вирішили зробити в Миколаєві хаб своїх видань, які сьогодні передаємо. Частину цих книг ми видавали ще в еміграції. Тепер вони будуть доступні жителям Миколаївщини, — розповів Олег Медуниця.

Він нагадав, що після Другої світової війни багато українців опинилися в Європі, і саме видавнича діяльність допомагала зберігати ідентичність та підтримувати боротьбу за державність.

Голова Миколаївської обласної організації Народного Руху України Юрій Діденко підкреслив значення цих видань наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років.

— Якраз ця література тоді особливо потужно працювала і в Миколаївській області, і в Україні загалом. Ми отримували її із західних регіонів та поширювали тут. Це символ, що сюди московський чобіт, з яким боровся Степан Бандера, ніколи не ступить, — сказав він.

Колишній Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що ця бібліотека стає новим центром націоналістичної літератури на півдні України.

— Одним із головних завдань українців у світі завжди було збереження мови та культури. Ці книги друкувалися українською, і тепер у Миколаєві започатковано південний центр патріотичної літератури, доступний не лише мешканцям області, а й усім охочим, — зазначив він.

Серед переданих матеріалів — «Бібліотечка українського підпільника» з багатотомними збірками документів ОУН та УПА, публікаціями про українську партизанку, боротьбу з більшовизмом, а також праці «Історія Українського війська», «Суспільні причинки» та «Молодь і націоналізм».

