Родинний вечір з гумором: миколаївців кличуть на концерт «Молодість»

У четвер, 15 травня, о 19:00 миколаївців та гостей міста запрошують на особливу подію — гумористично-розважальний концерт «Молодість», який відбудеться у Концерт-холі «Юність».

Це не просто шоу, а справжній вечір для всієї родини — з добрим гумором, зрозумілим і близьким кожному, атмосферою свята та нотками ностальгії.

Організатори обіцяють повернути глядачів у часи, коли життя здавалося простішим, жарти — теплішими, а концерти — особливо очікуваними.

Афіша заходу

На відвідувачів чекає справжнє сімейне шоу з щирим сміхом, теплими емоціями й любов’ю до добрих традицій. Це подія, яка об’єднає покоління і подарує кожному незабутній вечір.

Квитки можна придбати за посиланням

Раніше «МикВісті» публікували афішу заходів, які відбудуться цього тижня в місті.