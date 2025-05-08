Родинний вечір з гумором: миколаївців кличуть на концерт «Молодість»
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- Світлана Іванченко
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7:54, 08 травня, 2025
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У четвер, 15 травня, о 19:00 миколаївців та гостей міста запрошують на особливу подію — гумористично-розважальний концерт «Молодість», який відбудеться у Концерт-холі «Юність».
Це не просто шоу, а справжній вечір для всієї родини — з добрим гумором, зрозумілим і близьким кожному, атмосферою свята та нотками ностальгії.
Організатори обіцяють повернути глядачів у часи, коли життя здавалося простішим, жарти — теплішими, а концерти — особливо очікуваними.
На відвідувачів чекає справжнє сімейне шоу з щирим сміхом, теплими емоціями й любов’ю до добрих традицій. Це подія, яка об’єднає покоління і подарує кожному незабутній вечір.
Квитки можна придбати за посиланням
Раніше «МикВісті» публікували афішу заходів, які відбудуться цього тижня в місті.
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