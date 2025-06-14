У Миколаєві ансамбль «Невгамовні» зібрав понад ₴42 тисячі для ЗСУ під час благодійного концерту
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- Альона Коханчук
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19:12, 14 червня, 2025
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12 червня в концерт-холі «Юність» відбувся концерт ансамблю танцю «Невгамовні» Палацу творчості учнів. Захід пройшов під гаслом «Танець нас єднає» та поєднав мистецтво з доброчинністю.
Як повідомили організатори, особливістю заходу став благодійний аукціон і ярмарок, організовані вихованцями ансамблю та їхніми родинами. Усі вироби та смаколики були створені власноруч, а унікальні лоти для аукціону надав волонтер Руслан Михальченко — відомий у регіоні завдяки ремонту та вдосконаленню дронів для Сил Оборони України.
У результаті вдалося зібрати 42 040 гривень, які спрямують на закупівлю запчастин для безпілотників на потреби ЗСУ.
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