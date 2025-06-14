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У Миколаєві ансамбль «Невгамовні» зібрав понад ₴42 тисячі для ЗСУ під час благодійного концерту

Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»

12 червня в концерт-холі «Юність» відбувся концерт ансамблю танцю «Невгамовні» Палацу творчості учнів. Захід пройшов під гаслом «Танець нас єднає» та поєднав мистецтво з доброчинністю.

Як повідомили організатори, особливістю заходу став благодійний аукціон і ярмарок, організовані вихованцями ансамблю та їхніми родинами. Усі вироби та смаколики були створені власноруч, а унікальні лоти для аукціону надав волонтер Руслан Михальченко — відомий у регіоні завдяки ремонту та вдосконаленню дронів для Сил Оборони України.

Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»
Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»
Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»

У результаті вдалося зібрати 42 040 гривень, які спрямують на закупівлю запчастин для безпілотників на потреби ЗСУ.

Під час благодійного концерту зібрали 42 040 гривеньПід час благодійного концерту зібрали 42 040 гривень
Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»
Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»Благодійний концерт ансамблю «Невгамовні»

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