Афіша Миколаєва: добірка вистав, концертів і розваг

Миколаївці на джазовому концерті на заході сонця на *8 Причалі, червень 2024 року. Фото: «МикВісті»

Театри, кіно, концерти й розваги для дітей — у Миколаєві протягом наступного тижня буде з чого обирати. «МикВісті» підготували підбірку найцікавіших заходів.

Каштановий сквер

15 червня, неділя, з 10 до 14:00 — Виставка-прилаштування КП ММР «Центр захисту тварин»

«МЕТА: знайти дбайливу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. Не купуйте — рятуйте!», — закликають організатори.

Зазначається, що на виставці будуть котики дорослі та кошенята, песики і цуценята. Організатори наголошують, що всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.

Собаки, котрі перебувають на КП ММР «Центр захисту тварин» Афіша: КП ММР «Центр захисту тварин» Собаки, котрі перебувають на КП ММР «Центр захисту тварин»

Також бажаючи взяти тваринку, при собі повинні мати паспорт та ідентифікаційний код. (Додаток Дія теж підходить).

Собаки, котрі перебувають на КП ММР «Центр захисту тварин» Собаки, котрі перебувають на КП ММР «Центр захисту тварин» Собаки, котрі перебувають на КП ММР «Центр захисту тварин»

*8 Причал

15 червня, неділя, 19:30 - 21:30 — «ПІАНО біля ВОДИ на ЗАХОДІ СОНЦЯ»

«Це буде дійсно неперевершений атмосферний вечір… Вперше в Миколаєві. Ми привеземо справжнє велике піаніно. І не тільки…», — йдеться в анонсі заходу.

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 13-18 червня

Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі

Матеріалісти — романтика комедія

Балерина — екшн

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото Миколаївського драмтеатру

13 червня, пʼятниця, 18:00

«Як важливо бути Еarnest» — комедія

Вистава захоплює своїм сюжетом, дотепними діалогами та сатиричними епізодами. Глядачі поринуть у неймовірну атмосферу: інтриги, обман, любов… У центрі сюжету — двоє молодих джентльменів, Джек Ворзінг та Елджернон Монкріф, створюють хаос навколо себе, заплутуючись у власних вигадках. А все лише для того, щоб підкорити серця чарівних леді. Але що станеться, коли їхній обман почне розкриватися?

Фото Миколаївського драмтеатру

14 червня, субота, 10:00

«Одного разу в Африці» — казка

Десь у далекій-далекій Африці є зграя друзів: Слоненя, Черепашка, Мавпочка та Папуга. Вони завжди грають разом у веселі та цікаві ігри. Але не цього разу… Друзі вирішили з’ясувати, хто достойний стати ватажком зграї, дізнатися, хто з них найрозумніший, найспритніший та наймудріший.

Фото Миколаївського драмтеатру

14 червня, субота, 19:00

«Шахрайки» — реаліті-шоу

Ця вистава – надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави.

Фото Миколаївського драмтеатру

19 червня, четвер, 18:00

«Горгони» — трагікомедія

Актриса, що в минулому була зіркою кіноекрану, та її вічна суперниця в мистецтві разом беруть участь у зйомках фільму, щоб повернути собі згасаючу популярність. І це, як не дивно, їм вдається. «Оскара» вручили, але кому з них? І відповідь приниженої та ображеної шокує всіх!

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Варварині хитрощі»

14-15 червня, субота-неділя, 11:00

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Афіша. Фото з фейсбук-сторінки театру Репертуар театру ляльок на травень, фото з фейсбук-сторінки театру

Літній простір ДОФ

13 червня, пʼятниця, 19:30

Супер-вечірка 90-2000х від RADIOSTARS — концерт

«Coco Jambo, Macarena, It’s my Life, Everybody, I Like to Move It, а також ВВ, Океан Ельзи, Скрябін, Бумбокс і ще багато всього що ви так любите», — йдеться в анонсі.

Також організатори наголошують, що в день заходу квитки будуть коштувати дорожче.

Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Концерт-хол «Юність»

ШУГАР — концерт

14 червня, субота, 19:00

Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Миколаївська обласна філармонія

15 червня, неділя, 14:00 — концерт «Музика навколо світу»

«Запрошуємо вас у захопливу подорож музичними культурами разом з ансамблем народних інструментів «УЗОРИ». У програмі — мелодії з різних країн світу, автентичне звучання народних інструментів та яскрава атмосфера справжнього мистецтва», — йдеться в анонсі.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47).

Реклама

18 червня, середа, 18:00 — концерт живої музики з ансамблем «Art Colors Band»

«На вас чекає музична подорож — від пристрасної «Vacanze Romane» та романтичної «Cavallo Bianco» до зухвалої «It’s My Life» і драматичної «The Show Must Go On». У програмі — улюблені хіти у виконанні талановитих солістів колективу», — розповідають організатори.

Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

Квитки можна придбати перед початком концерту, або замовити на сайті «Хочу Білет».

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.