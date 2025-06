Афіша Миколаєва: добірка вистав, концертів і розваг

Театри, кіно, концерти й розваги для дітей — у Миколаєві протягом наступного тижня буде з чого обирати. «МикВісті» підготували підбірку найцікавіших заходів.

15 червня, неділя, з 10 до 14:00 — Виставка-прилаштування КП ММР «Центр захисту тварин»

Зазначається, що на виставці будуть котики дорослі та кошенята, песики і цуценята. Організатори наголошують, що всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.

Також бажаючи взяти тваринку, при собі повинні мати паспорт та ідентифікаційний код. (Додаток Дія теж підходить).

15 червня, неділя, 19:30 - 21:30 — «ПІАНО біля ВОДИ на ЗАХОДІ СОНЦЯ»

Афіша на 13-18 червня

Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний

Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі

Матеріалісти — романтика комедія

Балерина — екшн

13 червня, пʼятниця, 18:00

«Як важливо бути Еarnest» — комедія

Вистава захоплює своїм сюжетом, дотепними діалогами та сатиричними епізодами. Глядачі поринуть у неймовірну атмосферу: інтриги, обман, любов… У центрі сюжету — двоє молодих джентльменів, Джек Ворзінг та Елджернон Монкріф, створюють хаос навколо себе, заплутуючись у власних вигадках. А все лише для того, щоб підкорити серця чарівних леді. Але що станеться, коли їхній обман почне розкриватися?

14 червня, субота, 10:00

«Одного разу в Африці» — казка

Десь у далекій-далекій Африці є зграя друзів: Слоненя, Черепашка, Мавпочка та Папуга. Вони завжди грають разом у веселі та цікаві ігри. Але не цього разу… Друзі вирішили з’ясувати, хто достойний стати ватажком зграї, дізнатися, хто з них найрозумніший, найспритніший та наймудріший.

14 червня, субота, 19:00

«Шахрайки» — реаліті-шоу

Ця вистава – надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави.

19 червня, четвер, 18:00

«Горгони» — трагікомедія

Актриса, що в минулому була зіркою кіноекрану, та її вічна суперниця в мистецтві разом беруть участь у зйомках фільму, щоб повернути собі згасаючу популярність. І це, як не дивно, їм вдається. «Оскара» вручили, але кому з них? І відповідь приниженої та ображеної шокує всіх!

Придбати квитки можна на сайті.

«Варварині хитрощі»

14-15 червня, субота-неділя, 11:00

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

13 червня, пʼятниця, 19:30

Супер-вечірка 90-2000х від RADIOSTARS — концерт

«Coco Jambo, Macarena, It’s my Life, Everybody, I Like to Move It, а також ВВ, Океан Ельзи, Скрябін, Бумбокс і ще багато всього що ви так любите», — йдеться в анонсі.