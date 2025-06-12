Афіша Миколаєва: добірка вистав, концертів і розваг
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- Марія Хаміцевич
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16:00, 12 червня, 2025
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Театри, кіно, концерти й розваги для дітей — у Миколаєві протягом наступного тижня буде з чого обирати. «МикВісті» підготували підбірку найцікавіших заходів.
Каштановий сквер
15 червня, неділя, з 10 до 14:00 — Виставка-прилаштування КП ММР «Центр захисту тварин»
«МЕТА: знайти дбайливу родину хвостикам та зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях міста. Не купуйте — рятуйте!», — закликають організатори.
Зазначається, що на виставці будуть котики дорослі та кошенята, песики і цуценята. Організатори наголошують, що всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів.
Також бажаючи взяти тваринку, при собі повинні мати паспорт та ідентифікаційний код. (Додаток Дія теж підходить).
*8 Причал
15 червня, неділя, 19:30 - 21:30 — «ПІАНО біля ВОДИ на ЗАХОДІ СОНЦЯ»
«Це буде дійсно неперевершений атмосферний вечір… Вперше в Миколаєві. Ми привеземо справжнє велике піаніно. І не тільки…», — йдеться в анонсі заходу.
Кінотеатр Multiplex
Афіша на 13-18 червня
Ліло і Стіч — пригоди, анімація, комедія, фентезі, сімейний
Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі
Матеріалісти — романтика комедія
Балерина — екшн
Миколаївський академічний художній драматичний театр
13 червня, пʼятниця, 18:00
«Як важливо бути Еarnest» — комедія
Вистава захоплює своїм сюжетом, дотепними діалогами та сатиричними епізодами. Глядачі поринуть у неймовірну атмосферу: інтриги, обман, любов… У центрі сюжету — двоє молодих джентльменів, Джек Ворзінг та Елджернон Монкріф, створюють хаос навколо себе, заплутуючись у власних вигадках. А все лише для того, щоб підкорити серця чарівних леді. Але що станеться, коли їхній обман почне розкриватися?
14 червня, субота, 10:00
«Одного разу в Африці» — казка
Десь у далекій-далекій Африці є зграя друзів: Слоненя, Черепашка, Мавпочка та Папуга. Вони завжди грають разом у веселі та цікаві ігри. Але не цього разу… Друзі вирішили з’ясувати, хто достойний стати ватажком зграї, дізнатися, хто з них найрозумніший, найспритніший та наймудріший.
14 червня, субота, 19:00
«Шахрайки» — реаліті-шоу
Ця вистава – надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави.
19 червня, четвер, 18:00
«Горгони» — трагікомедія
Актриса, що в минулому була зіркою кіноекрану, та її вічна суперниця в мистецтві разом беруть участь у зйомках фільму, щоб повернути собі згасаючу популярність. І це, як не дивно, їм вдається. «Оскара» вручили, але кому з них? І відповідь приниженої та ображеної шокує всіх!
Придбати квитки можна на сайті.
Миколаївський академічний обласний театр ляльок
«Варварині хитрощі»
14-15 червня, субота-неділя, 11:00
Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).
Літній простір ДОФ
13 червня, пʼятниця, 19:30
Супер-вечірка 90-2000х від RADIOSTARS — концерт
«Coco Jambo, Macarena, It’s my Life, Everybody, I Like to Move It, а також ВВ, Океан Ельзи, Скрябін, Бумбокс і ще багато всього що ви так любите», — йдеться в анонсі.
Також організатори наголошують, що в день заходу квитки будуть коштувати дорожче.
Квитки можна придбати тут.
Концерт-хол «Юність»
ШУГАР — концерт
14 червня, субота, 19:00
Квитки можна придбати тут.
Миколаївська обласна філармонія
15 червня, неділя, 14:00 — концерт «Музика навколо світу»
«Запрошуємо вас у захопливу подорож музичними культурами разом з ансамблем народних інструментів «УЗОРИ». У програмі — мелодії з різних країн світу, автентичне звучання народних інструментів та яскрава атмосфера справжнього мистецтва», — йдеться в анонсі.
Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені Верещагіна (вул. Велика Морська, 47).
18 червня, середа, 18:00 — концерт живої музики з ансамблем «Art Colors Band»
«На вас чекає музична подорож — від пристрасної «Vacanze Romane» та романтичної «Cavallo Bianco» до зухвалої «It’s My Life» і драматичної «The Show Must Go On». У програмі — улюблені хіти у виконанні талановитих солістів колективу», — розповідають організатори.
Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру.
Квитки можна придбати перед початком концерту, або замовити на сайті «Хочу Білет».
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