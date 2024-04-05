Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Вчора, 4 квітня, український гурт Spiv Brativ виступив з великим сольним концертом в Миколаєві у концерт-холі «Юність».

На початку концерту організатори провели благодійний аукціон, кошти з якого передадуть на потреби ЗСУ, повідомляє кореспондент «НикВести».

За словами пресслужби гурту, Spiv Brativ збирають мільйони прослуховувань на музичних платформах, бо їх пісні про те, що людям болить, про те, що переживає кожен із нас.

Вільних місць у залі не було. Під час концерту лунали популярні треки «Миколаїв», «maskva», «Останні дні літа», «Бахмут», «Танці на Марсі», та багато інших.

Учасники гурту розповіли про нову пісню, під назвою «Недобрий ранок». Та зазначили, що Миколаїв один із перших міст, який почув її вживу.

— Сьогодні кожен знає, що таке не добрий ранок. Сьогодні українці проходять неймовірно важкі часи. Важко в окопі боронити Україну від ворога. Тим, хто маленький, важко вчитися, коли клас знаходиться у підвалі. Важко закохатися, коли завтра йти на фронт. У кожного своє «важко» різних рівнів, але ми ж з вами знаємо, заради чого це. Заради нашого і України майбутнього. На жаль, таке наразі сьогодення, що ви як ніхто знаєте, що таке «недобрий ранок». Що таке ранок після прильоту, — зазначив гурт.

Під час концерту оголосили повітряну тривогу, тому всім довелося спуститися до укриття. За деякий час повідомили про відбій тривоги та концерт продовжився.

У коментарі «НикВести» гурт розповів історію написання пісні про Миколаїв. Композиція «народилася» з любові жителів до свого міста.

— Нам написала наша підписниця, вона дуже просила написати пісню про Миколаїв. І питання не в тому, що таких прохань ми багато отримуємо, а питання в тому, як вона це написала. В цьому повідомленні була вся любовь до міста. Вона показала миколаївців як людей, що люблять своє місто попри те, що воно переживає максимально страшний час. І коли ти зустрічаєш таку щиру та справжню любов, вона тобі потрапляє в саме сердце і пісня пишеться легко. Саме такий рецепт написання цієї пісні. Це не просто якесь прохання, це прохання, яке попадає від сердця до сердця, — сказав соліст гурту Дмитро Осичнюк.

Миколаївці підспівували гурту, а деяки танцювали під свої улюбленні композиції. По завершенню концерту, люди викликали Spiv Brativ на біс, та гурт заспівав ще дві композиції, які дуже просили глядачі.

Фоторепортаж

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Концерт Spiv Brativ у Миколаєві 4 квітня 2024 року / Фото: Марія Хаміцевич, «НикВести»

Нагадаємо, у Миколаєві, 14 лютого на сцені концерт-холу «Юність» пройшов концерт «Романтичний джаз та рок при свічках» до Дня закоханих. На сцені об'єднали свої таланти більше 20 музикантів, серед яких кращі представники джазової та рок сцени.