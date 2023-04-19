Близько 270 тисяч гектарів полів на Миколаївщині цього року не будуть засіяні через бойові дії, які проходили в області. Проте інші придатні до посівної терени Миколаївщини вже обробляються.

У багатьох випадках фермери по можливості самі розміновують свої поля, адже саперів не вистачає, а площі великі, йдеться у сюжеті «ТСН».

«Уздовж ґрунтових доріг обабіч полів, поруч з згорілою технікою, лежать купи металу — уламки ракет, снарядів і мін. Закляклі у полях обгорілі і знищені ворожі панцерники, які зостались там, де їх наздогнали українські снаряди на миколаївських чорноземах. Тисячі гектарів нині стоять пусткою. Чорноземи, які давали врожаї зернових для місцевих фермерів нашпиговані нерозірваними боєприпасами та мінами», — відзначається у сюжеті.

Пані Тамара повернулась до свої домівки з чоловіком лише у березні цього року — ні господарства, ні будинку ні, фермерських угідь. Все, що нажили за останні десятиріччя, згоріло від російських снарядів.

— Пшениця була посіяна, скільки праці ми туди вклали, трактор, комбайн наймали, солярку купували, нічого не зібрали, — розповідає жінка.

Серед порослих бадиллям полів виринають чорні клаптики свіжозораної землі — фермери своїми силами розмінували поля.

— У мене земля тут теж, обробляю, ходили самі ж розміновували, культивація і будемо сіяти, — каже фермер Роман.

Території великі і сапери просто фізично не встигають навіть об'їжджати терени, не те що розміновувати. Все що могли ці фермери-одноосібники зібрали голіруч самі ж і переорали на свій страх і ризик.

— Страшно виїжджати у поле, а хто там знає, що там іще є. Те що знаходили, повитягували, зносимо до кінця поля, а потім забираємо, — розказують фермери.

Уздовж ґрунтових доріг обабіч полів, поруч з згорілою технікою, лежать купи металу — уламки ракет, снарядів і мін. Поміж цих уламків трактористи вже засіяли частину полів і готуються знову вийти у поле. Фермери знають про ризики — час до часу хтось із сусідів підривається у полях, та відзначають, що земля не має стояти пусткою, вона має давати врожай. І так в минулому році все втратили у полях, а оренду і податки треба платити і виживати якось.

— 15 гектарів, нічого не зібрали, згоріло. Тільки дивились, як росіяни палять поля, — каже фермер.

Юрій Олексійович виїздив у вересні минулого року через Херсон, а потім через Мелітополь і Запоріжжя повернувся у Любомирівку на свою землю. Своїми силами ремонтують, що можуть, аби тільки техніка вийшла у поля.

— Не було жодного скла, самі склили, відновлювали КАМАЗи, ще треба відновити сівалку, відновлюємо все своїми руками, — кажуть господарі.

Край села біля поля у посадці гуляють корівки. Де пройшлись фермери і сапери пані Тамара випасає худобу.

— Туда я не йду, в ці окопи, бо страшновато, дуже багато сміття і тоді, як стріляли, більше в той бік, — розповідає жінка.

Ходить не всюди, а тільки, де знає, бо мін ще багато і загубити корів, яких тільки нещодавно знайшла після окупації, жінка у друге не хоче. Усі бояться голоду, тому гуртуються, аби допомогти один одному у розбитому війною селі, резюмують журналісти.

Раніше повідомлялося, що аграрії Миколаївської області на сьогодні обробляють більше 86% земель

Раніше Віталій Кім повідомляв, що посівна цього року почнеться вчасно, але не на всіх територіях Миколаївської області. В колишніх прифронтових районах виробники сільськогосподарської продукції не зможуть розпочати роботу, через велику кількість замінувань та нерозірваних снарядів.

Нагадаємо, що 2022 рік для аграріїв Миколаївщини видався дуже важким. Протягом минулого року було зібрано орієнтовно 2 мільйони тонн зернових та зернобобових культур, що майже вдвічі менше, ніж у 2021 році. Через бойові дії аграрії Миколаївської області не змогли зібрати 40% врожаю у 2022 році.

Раніше повідомлялось, що у 2023 році в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 60% менше отримано врожаю зернових в порівнянні з довоєнним 2021 роком.