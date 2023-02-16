Посівна цього року почнеться вчасно, але не на всіх територіях Миколаївської області. В колишніх прифронтових районах виробники сільськогосподарської продукції не зможуть розпочати роботу, через велику кількість замінувань та нерозірваних снарядів.

Про це голова Миколаївської обласної військової державної адміністрації Віталій Кім розповів в ефірі телеканалу «24 канал».

Він повідомив, що в більшій частині Миколаївської області сільгоспвиробники вже почали роботу.

— Там де росіяни не були довго, а це майже половина області до Вознесенська, звідки вони швидко вийшли, це жовта територія, яку можна розмінувати швидко. Там сільгосп виробники вже працюють, – зазначив Віталій Кім.

Однак, розпочати посівну на межі Херсонської області, за його словами дуже важко. Основною перешкодою для початку роботи стали нерозірвані снаряди, а це близько 30% від загальної кількості боєприпасів, якими армія Росії обстрілювала прифронтові території Миколаївщини.

— Проблема не лише в замінуванні території, навіть, якби це були каскадні чи інші види замінування, це одне. Дуже велика проблема – це нерозірвані снаряди, боєприпаси чи касети. Тому що близько 30% боєприпасів, якими обстрілювали росіяни не розірвалися, бо вони старі. Це і є основна проблема, там де йшли бойові дії, дуже багато в землі снарядів, вони дуже непередбачувано себе ведуть. Є поля, дуже великі території, куди, в принципі наближатися лячно, – розповів Віталій Кім.

Нагадаємо, що 2022 рік для аграріїв Миколаївщини видався дуже важким. Протягом минулого року було зібрано орієнтовно 2 мільйони тонн зернових та зернобобових культур, що майже вдвічі менше, ніж у 2021 році. Через бойові дії аграрії Миколаївської області не змогли зібрати 40% врожаю у 2022 році.

Раніше повідомлялось, що у 2023 році в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 60% менше отримано врожаю зернових в порівнянні з довоєнним 2021 роком.