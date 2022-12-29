Фото: Горящее из-за российских обстрелов поле со зерном, Константин и Влада Либеровы

Аграрии Николаевщины в течение 2022 года собрали ориентировочно 2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что почти вдвое меньше, чем в 2021 году.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов, пишет «Суспільне».

Основная причина того, что в Николаевской области в этом году собрали меньше урожая, чем в прошлом — обстрелы российских войск и оккупация определенных территорий во время уборочной кампании.

— Есть определенные объективные причины в виде климатических условий, но основная причина того, что в этом году собрано меньше урожая, — это боевые действия. Что касается посевов, то можем констатировать, что на определенных территориях не удалось провести посевную кампанию, но около 30% вся остальная часть, в том числе и под озимые, засеяна, отметил Георгий Решетилов.

Напомним, по предварительным оценкам, в 2023 году в Украине будут на 45% сокращены посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше получен урожай зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.