Горящее из-за российских обстрелов поле с зерном. Фото: Константин Либеров

По предварительным оценкам, в 2023 году в Украине будут на 45% сокращены посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше получен урожай зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.

Причины такого сокращения: уменьшение всех посевных площадей, изменение структуры посевов и снижение урожайности зерновых культур, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

По состоянию на декабрь 2022 года из 28,4 млн га всех посевных площадей, которые были в возделывании в 2021 году по всей территории нашей страны, на подконтрольной территории Украины находится 24,6 млн га (86% всей территории), из которых еще 3, 8 млн га невозможно посеять из-за близости к линии фронта, остатка снарядов и т.д.

Уже прошла посевная озимая культура и можно наблюдать значительное сокращение посевных площадей. Засеяно 3,8 млн га озимых зерновых культур, что на 26% ниже по сравнению с осенним показателем 2021 года на контролируемых территориях и на 43% ниже посевов на всей территории Украины. Следует отметить, что северо-восточные и центральные области более критично снизили площади озимой пшеницы.

Причиной такой тенденции является ограниченная возможность экспорта, дорогая логистика и, как следствие, существенная разница в ценах по регионам. Регионы, находящиеся территориально близко к морским портам и границам с ЕС, имеют более высокую цену на сельскохозяйственную продукцию по сравнению с регионами на севере и востоке нашей страны. Так, в Закарпатье цена 1 т кукурузы с НДС - 6800 грн, а в Сумской области - 4900 грн. Однако, даже в западных областях цена убыточна. Поэтому близость к границе с ЕС и работающими портами определяет способность соответствующих областей к продолжению производства зерна.

Учитывая значительную часть логистики в цене зерновых культур в этом году, будет наблюдаться уменьшение посевов под зерновыми культурами с одновременным увеличением посевов под масличными культурами. Цена на масличные в 2 раза превышает цены на зерновые культуры на мировом рынке. По предварительным оценкам, посевные площади под зерновыми культурами в 2023 году составят 8,7 млн га, что на 22% меньше показателя 2022 года и на 45% меньше показателя 2021 года. При этом посевные площади под масличными прогнозируются на уровне 9,7 млн га, что на 32% превышает показатель 2022 года и на 9% больше показателя 2021 года. Это впервые посевные площади под масличными культурами будут больше, чем под зерновыми.

Учитывая снижение внесения удобрений на 50-60%, значительные несобранные площади кукурузы в полях, нехватку финансирования и необходимость существенной экономии, ожидаемая урожайность снизится в зависимости от региона и культуры на 10-30% по сравнению с средней урожайностью прошлых лет.

В итоге прогнозируемый вал зерна в 2023 году может составить 34 млн т, что на 37% меньше показателя 2022 года и на 60% меньше показателя 2021 года. Что касается масличных культур, то ожидается валовой сбор 19,3 млн т, что на 13% больше показателя 2022 года и на 15% меньше показателя 2021 года.

С учетом приведенных валовых объемов производства и внутренних потребностей Украины экспортный потенциал зерновых и масличных культур в 2023/24 МГ будет около 35 млн т или 3 млн т в месяц. Для сравнения: в 2021/22 МГ экспортный потенциал был на уровне 85 млн т зерновых и масличных или 7 млн т в месяц.

Напомним, из-за боевых действий аграрии Николаевской области не смогли собрать 40% урожая в 2022 году.