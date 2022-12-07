Из-за боевых действий аграрии Николаевской области не смогли собрать 40% урожая в 2022 году.

Об этом в интервью ТРК «НИС-ТВ» рассказал первый заместитель председателя Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Также он добавил, что в этом году удалось собрать около 2 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Из-за боевых действий не обработали или не собрали урожай на 30% территории.

— Деоккупированные территории недостаточно обследованы. Есть определенные цифры, но это цифры пострадавших ранее предприятий, которые сделали уже оценку нанесенного ущерба. Например, на сегодняшний день подсчитаны, заявлены 54 миллиона гривен. Процесс оценки потерь и вреда от российской агрессии аграриям области динамичен и продолжается. Невозможно сейчас оценить четко и полностью потери, – отметил Георгий Решетилов.

По его словам, убытки сельхозпроизводителей, включающие украденную или уничтоженную технику, зерно, утраченные производственные и складские мощности пока обсчитываются. На деоккупированных территориях владельцы только возвращаются и начинают процесс подсчета.

— До этого нужно обследовать сотни тысяч гектаров, ведь в области засорено боеприпасами примерно 30% сельхозтерриторий, — добавил Георгий Решетилов.

В то же время он добавил, что ситуация более-менее нормализовалась и аграрии могут работать.

Ранее сообщалось, что россияне угнали почти всю рабочую коммунальную и сельхозтехнику из Снигиревщины.