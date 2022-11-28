Российские захватчики во время бегства из Снигиревской громады похитили всю рабочую коммунальную, а также уцелевшую сельхозтехнику.

Об этом рассказал глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в интервью ТРК «НИС-ТВ».

— Почти всю технику (коммунальную, – прим.) они вывезли. Там осталось то, что было невозможно вывезти, то, что было неподвижным. Очень много частного транспорта они угнали и забрали. Очень много частного транспорта, который они использовали, лежит на обочинах — разрушенного, разбитого, побитого, — сказал Иван Кухта.

Он отметил, что сначала оккупанты использовали коммунальный транспорт для обустройства своих позиций, а затем забрали с собой при бегстве.

Снигиревка после оккупации. Фото: Виктор Аджамский

Также очень сильно пострадала сельхозтехника. Часть была побита обстрелами, а уцелевшую захватчики также похитили.

— Не гнушались даже тракторными прицепами. Загружали в них имущество людей и вывозили его в направлении Крыма, — сказал Иван Кухта, добавив, что оценить масштабы убытков очень сложно.

Напомним, в Снигиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.

Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.

Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную громаду, отсутствует электроснабжение из-за разрушенных в результате обстрелов линий электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжению в Снигиревке.

Кроме того, освобожденные территории бывшего Снигиревского района очень сильно заминированы. Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.