Российские захватчики во время бегства из Снигиревской громады похитили всю рабочую коммунальную, а также уцелевшую сельхозтехнику.
Об этом рассказал глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— Почти всю технику (коммунальную, – прим.) они вывезли. Там осталось то, что было невозможно вывезти, то, что было неподвижным. Очень много частного транспорта они угнали и забрали. Очень много частного транспорта, который они использовали, лежит на обочинах — разрушенного, разбитого, побитого, — сказал Иван Кухта.
Он отметил, что сначала оккупанты использовали коммунальный транспорт для обустройства своих позиций, а затем забрали с собой при бегстве.
Также очень сильно пострадала сельхозтехника. Часть была побита обстрелами, а уцелевшую захватчики также похитили.
— Не гнушались даже тракторными прицепами. Загружали в них имущество людей и вывозили его в направлении Крыма, — сказал Иван Кухта, добавив, что оценить масштабы убытков очень сложно.
Напомним, в Снигиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.
Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.
Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную громаду, отсутствует электроснабжение из-за разрушенных в результате обстрелов линий электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжению в Снигиревке.
Кроме того, освобожденные территории бывшего Снигиревского района очень сильно заминированы. Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.
Российские захватчики во время бегства из Снигиревской громады похитили всю рабочую коммунальную, а также уцелевшую сельхозтехнику.
Об этом рассказал глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— Почти всю технику (коммунальную, – прим.) они вывезли. Там осталось то, что было невозможно вывезти, то, что было неподвижным. Очень много частного транспорта они угнали и забрали. Очень много частного транспорта, который они использовали, лежит на обочинах — разрушенного, разбитого, побитого, — сказал Иван Кухта.
Он отметил, что сначала оккупанты использовали коммунальный транспорт для обустройства своих позиций, а затем забрали с собой при бегстве.
Также очень сильно пострадала сельхозтехника. Часть была побита обстрелами, а уцелевшую захватчики также похитили.
— Не гнушались даже тракторными прицепами. Загружали в них имущество людей и вывозили его в направлении Крыма, — сказал Иван Кухта, добавив, что оценить масштабы убытков очень сложно.
Напомним, в Снигиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.
Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.
Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную громаду, отсутствует электроснабжение из-за разрушенных в результате обстрелов линий электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжению в Снигиревке.
Кроме того, освобожденные территории бывшего Снигиревского района очень сильно заминированы. Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.