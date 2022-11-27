В Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную общину, отсутствует электроснабжение из-за разрушенных в результате обстрелов линии электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжению в Снигиревке.

Об этом в интервью НИС-ТВ рассказал глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

По его словам, в Снигиревке централизованное водоснабжение работает через день во всех районах, кроме Птицефабрики, где насосная скважина была разрушена.

— Снигиревка на сегодняшний день с водой. Да, по графику, но воду мы сутки через сутки подаем. Одни сутки чиним систему, потому что очень много порывов, следующие сутки подаем воду. Не подаем воду ко всему городу — такой микрорайон как Птицефабрика без централизованного водоснабжения, потому что насосная скважина полностью разрушена, рашисты ее разбомбили до основания. Там очень много минут, мы еще не дошли туда. Как только дойдем, разминируют саперы, мы будем стараться как можно быстрее восстановить туда водоснабжение, – рассказал Иван Кухта.

Что касается электричества, то его в городе нет, но Иван Кухта надеется, что его восстановят через две недели.

Фото Николаевоблэнерго Фото Николаевоблэнерго Фото Николаевоблэнерго

– Электричества еще нет. Я думаю, что неделя – две. Разрушена линия электропередач из-за разрывов снарядов, РСЗО, все разрушено. Теперь уже подключена Широковская территориальная община, непосредственно населенный пункт Широкое. Это очень близко к Снигиревке. И в принципе, бригада ГСЧС вместе с бригадами Николаевоблэнерго работают над тем, чтобы быстрее всего дать электричество в город, – говорит Иван Кухта.

Связь в Снигиревке работает почти круглосуточно. Отопление в Снигиревке и 20 селах территориального общества осуществляется твердотопливными котлами.

– Все работает на электрогенераторах. И водоснабжение, и связь. На сегодняшний день возобновили свою работу два отделения банков: Приватбанк и Сбербанк. Все работают на дизель-генераторах и Старлинках, – рассказал Иван Кухта.

Согласно переписи населения, которую провела военная администрация, в Снигиревке сейчас находится 3800 человек, в целом в ОТГ - более 7000 человек. Большинство покинувших город выехали на подконтрольную Украине территории. В Снигиревской ОТГ до войны проживало около 20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.