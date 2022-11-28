Снигиревка, фото Виктора Аджамского

В Снигиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения.

Об этом свидетельствуют данные, которые в интервью телеканалу НИС-ТВ озвучил глава военной администрации Снигиревки Иван Кухта, пишут НикВести.

Согласно переписи населения, которую провела военная администрация, в Снигиревке сейчас находится 3800 человек. В общей сложности в объединенной территориальной общине, в которую кроме Снигиревки входит еще 20 сел — более 7000 населения.

Большинство покинувших город выехали на подконтрольную Украине территории. В Снигиревской ОТГ до войны проживало около 20 тысяч человек.

По данным Государственной службы статистики, численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.