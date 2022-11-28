В Снигиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения.
Об этом свидетельствуют данные, которые в интервью телеканалу НИС-ТВ озвучил глава военной администрации Снигиревки Иван Кухта, пишут НикВести.
Согласно переписи населения, которую провела военная администрация, в Снигиревке сейчас находится 3800 человек. В общей сложности в объединенной территориальной общине, в которую кроме Снигиревки входит еще 20 сел — более 7000 населения.
Большинство покинувших город выехали на подконтрольную Украине территории. В Снигиревской ОТГ до войны проживало около 20 тысяч человек.
По данным Государственной службы статистики, численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.
Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.
Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную общину, отсутствует электроснабжение из-за разрушенных в результате обстрелов линии электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжению в Снегиревке.
В Снигиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения.
Об этом свидетельствуют данные, которые в интервью телеканалу НИС-ТВ озвучил глава военной администрации Снигиревки Иван Кухта, пишут НикВести.
Согласно переписи населения, которую провела военная администрация, в Снигиревке сейчас находится 3800 человек. В общей сложности в объединенной территориальной общине, в которую кроме Снигиревки входит еще 20 сел — более 7000 населения.
Большинство покинувших город выехали на подконтрольную Украине территории. В Снигиревской ОТГ до войны проживало около 20 тысяч человек.
По данным Государственной службы статистики, численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.
Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в сел района.
Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную общину, отсутствует электроснабжение из-за разрушенных в результате обстрелов линии электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжению в Снегиревке.