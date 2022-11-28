Освобожденные территории бывшего Снигиревского района очень сильно заминированы. Глава местной военной администрации Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.
Об этом он сказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— Я не могу сказать, сколько их (взрывоопасных предметов, — прим.), но их очень много. По состоянию на вторник (22 ноября, — прим.) было найдено 344 взрывоопасных предмета, пройдено где-то 21-22 гектара. Это подъезды к Снигиревке вместе с инфраструктурными объектами, — сказал Иван Кухта.
Глава Снигиревской ГВА добавил, что местные власти работают над тем, чтобы привлечь больше саперов. Однако будет ли такая возможность пока неизвестно.
— Сейчас работают, чтобы привлечь еще больше бригад ГСЧС по возможности, мы просим, чтобы их количество увеличили. Но, я думаю, что прилегающая к Снигиревке территория со стороны Баштанки и Березнеговатого… Я не уверен, что к весне аграрии смогут зайти и работать на своих землях, — отметил он.
Напомним, в Снигиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.
Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в села района.
Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную громаду, отсутствует электроснабжение из-за разрушенных в результате обстрелов линии электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжение в Снигиревке.
Освобожденные территории бывшего Снигиревского района очень сильно заминированы. Глава местной военной администрации Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.
Об этом он сказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— Я не могу сказать, сколько их (взрывоопасных предметов, — прим.), но их очень много. По состоянию на вторник (22 ноября, — прим.) было найдено 344 взрывоопасных предмета, пройдено где-то 21-22 гектара. Это подъезды к Снигиревке вместе с инфраструктурными объектами, — сказал Иван Кухта.
Глава Снигиревской ГВА добавил, что местные власти работают над тем, чтобы привлечь больше саперов. Однако будет ли такая возможность пока неизвестно.
— Сейчас работают, чтобы привлечь еще больше бригад ГСЧС по возможности, мы просим, чтобы их количество увеличили. Но, я думаю, что прилегающая к Снигиревке территория со стороны Баштанки и Березнеговатого… Я не уверен, что к весне аграрии смогут зайти и работать на своих землях, — отметил он.
Напомним, в Снигиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.
Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в села района.
Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную громаду, отсутствует электроснабжение из-за разрушенных в результате обстрелов линии электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжение в Снигиревке.