Освобожденные территории бывшего Снигиревского района очень сильно заминированы. Глава местной военной администрации Иван Кухта не уверен, что сельхозугодия близ Снигиревки успеют разминировать до весны.

Об этом он сказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».

— Я не могу сказать, сколько их (взрывоопасных предметов, — прим.), но их очень много. По состоянию на вторник (22 ноября, — прим.) было найдено 344 взрывоопасных предмета, пройдено где-то 21-22 гектара. Это подъезды к Снигиревке вместе с инфраструктурными объектами, — сказал Иван Кухта.

Глава Снигиревской ГВА добавил, что местные власти работают над тем, чтобы привлечь больше саперов. Однако будет ли такая возможность пока неизвестно.

— Сейчас работают, чтобы привлечь еще больше бригад ГСЧС по возможности, мы просим, чтобы их количество увеличили. Но, я думаю, что прилегающая к Снигиревке территория со стороны Баштанки и Березнеговатого… Я не уверен, что к весне аграрии смогут зайти и работать на своих землях, — отметил он.

Разминирование освобожденных территорий. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

Напомним, в Снигиревке Николаевской области, которая 8 месяцев находилась под российской оккупацией, осталась треть населения. Численность населения в Снигиревке по состоянию на 1 января 2022 года составляла 12045 человек.

Ранее сообщалось, что глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта рассказал о том, что из-за разрушенных россиянами мостовых переходов на Снигиревщине затруднена работа по доставке гуманитарной помощи в села района.

Также известно, что в Снигиревке и 20 селах, входящих в объединенную территориальную громаду, отсутствует электроснабжение из-за разрушенных в результате обстрелов линии электропередач. Все работает благодаря электрогенераторам, в том числе и водоснабжение в Снигиревке.