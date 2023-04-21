Баштанська міська рада оголосила тендер на капітальний ремонт дороги по вулиці Українська за 6 мільйонів 687 тисяч 168 гривень.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.

Початок аукціону запланований на 1 травня. Переможець повинен буде виконати роботи до 30 липня поточного року.

Крім того, він має надати гарантію на виконані роботи строком на 10 років.

Нагадаємо, в Миколаєві на ремонти доріг у 2023 році планують витратити 590 мільйонів гривень, понад 492 з яких затвердили для Департаменту житлово-комунального господарства. Адміністрації отримають 97,7 мільйона гривень на утримання та ремонти доріг у своїх районах.