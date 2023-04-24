Запевнення чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою. Про це йдеться у спецрепортажі «НикВести» з Лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України. Згідно з наказом, з 1 квітня у лікарні зменшено на 50 ліжок кількість койко-місць, а також оптимізовано штат медперсоналу. Зокрема, з 1 квітня 2023 року передбачається скорочення лікарів та медперсоналу гінекологічного відділення, хірургічних відділень №1 та №2, токсико-терапевтичного відділення, травматологічного відділення, урологічного відділення, відділення анестезіології, приймального відділення, операційного блоку, фізіотерапевтичного кабінету, бухгалтерії, а також передбачається скорочення господарсько-обслуговуючого персоналу. Водночас передбачається скорочення кількості ліжок в гінекологічному відділенні, хірургічних відділеннях №1 та №2, урологічному та терапевтичному відділеннях лікарні (по 10 ліжок у кожному).

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Насправді ж, в першому хірургічному відділені, яке також згадується в наказі про скорочення, немає жодної вакансії. Тому «НикВести» вирішили поспілкуватися з медиками, та дізнатися про їх роботу після скорочення.

Головний лікар ЛШМД Олександр Дем‘янов та головний редактор НикВести Олег Деренюга, скриншот з відео

Для того, щоб зберегти колектив та не звільняти трьох лікарів, трьох медсестер палатних та одну молодшу сестру процедурну, співробітники 1-го хірургічного відділення погодились урізати свою зарплату на 25%. Двоє лікарів у своїх заявах написали, що зробили це на вимогу адміністрації медзакладу, що обурило головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова.

— Немає потреби тримати більше (лікарів, - прим.), ніж того вимагає ситуація… Ви рахуєте, всі ідеальні? Я бачу, що ні. І я надаю можливість, я не скорочую, я надаю можливість, оптимізувати кадри, саме для завідуючих відділеннями, щоб їм було комфортно, а пацієнтам з задоволенням лікуватися у тих лікарів, які дійсно лікарі. Але, на жаль, не всі такі. У нас досі залишаються, і ми тримаємо, тому що руки золоті, але є схильність до деяких злих звичок, - сказав Олександр Дем’янов.

При цьому, Олександр Дем’янов жодним чином не згадує, за «схильність до яких злих звичок» він хоче звільнити чотирьох медсестер.

— Або всі, або ніхто. І ця вимога справедлива. Я вимагав ось цого, скорочення. 0,75% я не потребував і не вимагав ні від кого. Я розумію, що якщо ви вважаєте, що ви успішний хірург, але завідуючий хоче працювати з іншими то дайте його можливість знайти себе в іншому лікувальному закладі. Я наполягав на цьому, або 0,75% всі «за згодою», (або нехай звільняються, - прим.). Я вважаю, що це справедливо, - сказав Олександр Дем’янов.

Скорочення також вплинуло на графік чергувань і години роботи чергуючих по відділенню: замість 154 годин - 115,5 годин на місяць. Замість чотирьох хірургів, тепер чергує три.

Але це не задовільнило керівника медзакладу, який вимагає від лікарів або звільнитись, або погодитись на нижчу зарплату с формулюванням «за власним бажанням».

— За інші відділення сказати не можу, у нашому відділенні частина людей мала піти на 0,75% від ставки працювати через те, що три ставки лікарів ми мали скоротити. Я не знаю, хто казав про вільні вакансії, у нашому відділені вакансій не було, а в наказі ви бачили, як було написано. Виходить, зайняті (вакансії, - прим.). У нас був вибір, або скорочувати людей, або перейти на такий графік роботи. У нас 4 відповідальних хірурга, інші — молоді спеціалісти, - каже хірург Сергій Швець. — Поставлені були умови: або прибираємо трьох людей. Якщо це молоді - то позбавляємо їх майбутнього, або пенсіонерам, у яких на сьогоднішній день пенсія йде на ліки і вижити без роботи нереально. Дем’яновим (були поставлені такі умови, - прим.). І ви змушені були погодитись піти на 0,75%, щоб не звільняти людей. Об’єм роботи, навантаження на кожного збільшилось у 1,5 - 2 рази, а зарплата зменшилась на 25%. А профкомм у нас кишенькові. Профком каже: «Все добре», - розказав хірург Валерій Сербенюк.

Минулого року лікарню відвідав Президент України Володимир Зеленський та подякував медикам за те, що вони всі дні війни невпинно чергували та зберігали життя українців.

— У перші місяці (повномасштабної, - прим.) війни ми тут жили. Ми цілодобово, 24/7 були тут, - сказав Валерій Сербенюк, згадуючи перші місяці роботи ЛШМД після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо також, що депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Воробйова заявила, що майже у всіх лікарнях області відбувається вимушене скорочення штату медичних працівників. Причиною вона назвала зменшення фінансування Нацслужбою здоровʼя України.