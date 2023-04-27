Депутат Миколаївської міськради від «Пропозиції» Андрій Янтар вважає, що українська медична реформа «злочинна». Також він закликав колег зберегти колектив ЛШМД.

Про це він сказав під час засідання сесії у четвер, 27 квітня, пишуть «НикВести».

Варто зазначити, що Андрій Янтар є лікарем вищої категорії, реаніматологом. Він висловив думку, що медичним працівникам треба платити не тільки за години, які вини відпрацювали, але й за «готовність надати допомогу в будь який час». Також, за його словами, скорочення медичного персоналу під час війни – це злочин.

— Я хочу сказати, що це системна проблема, з якою ми будемо зіштовхуватись надалі – це проблема виникла в результаті, на мою думку, злочинної медичної реформи. Але на ці процеси ми не можемо вплинути, наше завдання зберегти унікальну лікарню, зберегти медичні колективи – такі як нейрохірургічне та інші, — зазначив депутат.

Раніше повідомлялося, що очільниця фракції «Європейської солідарності» в Миколаївській міськраді Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення керівників лікарень та скорочення штатів у медзакладах на час війни.

А депутат Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» розкритикував доповідь керівника міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай щодо ситуації зі звільненням медичних працівників міста.

Раніше повідомлялося, що депутатка Миколаївської міськради Тетяна Домбровська обурена, що чиновники не повідомили депутатам про скорочення у лікарнях міста.

Раніше Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію зі скороченням медпрацівників у Лікарні швидкої медичної допомоги, яка набула розголосу після репортажу «НикВести».

Начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай заявила, що в миколаївській ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Крім того, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Депутатка міськради, головна лікарка лікарні №1 Марія Грачова підтримала скорочення штатів у медзакладах Миколаєва. Водночас вона підтвердила, що в місті є відтік медичних кадрів.

Цього року ЛШМД отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого року – 128 мільйонів гривень, через що з 1 квітня в закладі скоротили ставки співробітникам.

31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою.

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Також медичний персонал лікарні, яким на 25% скорочують заробітну плату, розповіли, як цілодобово лікували важкопоранених людей у перші місяці війни.

Також раніше повідомлялося, що у нейрохірургії ЛШМД залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що його змусило залишити заклад і поїхати в інший регіон ставлення з боку чиновників міської ради.