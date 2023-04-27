Олена Козубовська у розтрощеній ракетою квартирі, фото: Наталя Грудова

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Про це повідомляє представниця ІМІ в Миколаївській області.

Загалом у ніч на 27 квітня росіяни випустили по Миколаєву чотири ракети типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. У центрі міста ракета влучила у кілька багатоповерхових житлових будинків. 23 поранених перебувають у лікарні, ще близько 20 травмованих отримали медичну допомогу на місці.

П‘ятиповерхівка, де жила журналістка, постраждав внаслідок прильоту російської ракети Калібр

Як розповіла Олена Козубовська, приліт був близько першої ночі, одразу за ним ще один. Журналістка пам’ятає, що вже опинилась під завалами.

— Я спочатку подумала, що будинок завалило. Я була на підлозі, прикривала голову руками. Мені допомогла вибратися молодша сестра. Потім зрозуміла, що на мене обвалилася внутрішня стіна. Я не постраждала, лише отримала незначні травми рук, - розказує Олена Козубовська.

Поряд з будинком знаходився автомобіль журналістки, в нього потрапив уламок ракети, що спровокувало пожежу — її машина згоріла.

Автомобіль журналістки згорів

Зараз Олена разом з родиною знаходиться на місці та займається розбором завалів.

Нагадаємо, що війська РФ вдарили «Калібрами» по Миколаєву. Внаслідок ракетної атаки ворогом Миколаєва загинув цивільний та ще 23 особи, серед яких двоє дітей, поранено.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.