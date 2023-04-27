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Протягом 2020-2022 років в лікарнях Миколаєва було скорочено 387,5 ставок медичних працівників. До кінця 2023 року, за планом, у місті мають скоротити ще 395 ставок.

Такі дані наводяться в інформаційній довідці, підготованій у мерії Миколаєва, пишуть «НикВести».

У період з 1 січня 2020 року по 1 січня 2023 було скорочено:

Міська лікарня швидкої медичної допомоги — 14,5 ставки

Міська лікарня №1 — 51,75 ставки

Міська лікарня №3 — 1 ставку

Міська лікарня №4 — 9 ставок

Міська лікарня №5 — 53 ставки

Пологовий будинок №1 — 10,25 ставки

Пологовий будинок №2 — 29,5 ставки

Пологовий будинок №3 — 5 ставок

Міська стоматологічна поліклініка — 84,25 ставки

Центр соціально-значущих хвороб — 23 ставки.

З 1 січня по 1 червня 2023 року заплановано скорочення 395 ставок, з яких:

Міська лікарня швидкої медичної допомоги — 58,75 ставки

Міська лікарня №1 — 13,5 ставки

Міська лікарня №3 — 133,5 ставки

Міська лікарня №4 — 48,75 ставок

Пологовий будинок №1 — 30,5 ставки

Пологовий будинок №2 — 32 ставки

Пологовий будинок №3 — 13,5 ставки.

Під час сесії Миколаївської міськради 27 квітня начальниця управління охорони здоров’я Ірина Шамрай відзначила, що з початку 2020 року і станом на сьогодні скорочено було 461,5 одиниці ставок у медзакладах міста.

За її словами, це не вплинуло на якість надання медичних послуг.

— Протягом трьох років, які йде реформа, у нас зменшилося в підпорядкованих закладах на 461,5 одиниць ставок, які не вплинули на якість надання медичної допомоги. Тому що сьогодні в першу чергу стоїть якість, яку отримає пацієнт. А пацієнт сьогодні обирає, де він отримає допомогу, — сказала Ірина Шамрай.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.

Щодо ситуації навколо скорочення лікарів висловилися й депутати міськради, зокрема Марія Грачова (підтримала скорочення), Тетяна Домбровська (обурилася таким рішенням), Олена Кісельова (вважає, що потрібно знайти додаткові кошти) та Артем Ільюк.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що керівник лікарні Олександр Демʼянов погано впорався з виконанням завдань медичної реформи, а профільний заступник міського голови Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію.

На сесії міськради 27 квітня керівник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай заявила, що в ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Водночас, стверджує вона, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Такий звіт викликав обурення у депутата міськради Юрія Степанця. Водночас депутат Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення та скорочення працівників, а її колега Андрій Янтар закликав зберегти колектив лікарні. При цьому Тетяна Домбровська вважає, що депутатів повинні завчасно інформувати щодо питань скорочення працівників в лікарнях, школах та бібліотеках міста.

Відомо, що питання скорочення штату в лікарні також розгляне профільна комісія міськради. Попередньо – через день після засідання сесії.