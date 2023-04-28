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Російські військові вдарили по Миколаєву в ніч з 26 на 27 квітня крилатими ракетами «Іскандер-К», а не «Калібрами», як повідомляли раніше.

Про це у п’ятницю, 28 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що росіяни атакували Миколаїв не з моря, а із суші.

— За уточненою інформацією, з південного напрямку летіли "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка в принципі має такі самі тактично-технічні характеристики, як "Калібр", але "Іскандер-К" – це ракета наземного, а не морського базування", — сказав Юрій Ігнат.

Він зазначив, що ці ракети досить важко збити, оскільки вони летять низько над землею, що ускладнює їх виявлення системами ППО.

Нагадаємо, близько 1 години ночі 27 квітня російські війська здійснили ракетний удар по Миколаєву. В результаті влучення боєприпасів та уламків від них руйнувань зазнали житлові будинки та історична будівля міста — зареєстровано дві пожежі. Під час атаки постраждало понад 20 людей, одна людина загинула.

Внаслідок удару РФ по Миколаєву в місті пошкоджено понад сотню житлових будинків, шість закладів освіти, сім адмінбудівель та обласний краєзнавчий музей.

Журналістка видання «НикВести» Олена Козубовська опинилася під завалами після влучання російської ракети «Калібр» у п'ятиповерховий будинок, який було зруйновано в центрі Миколаєва. Вона отримала травми рук.

Після чого президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл Миколаєва «Калібрами» з боку російських військ.

Раніше НикВести опублікували фоторепортаж з місць прильотів.