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Виконавчий комітет Миколаївської міської ради оголосив тендер на закупівлю термобілизни на 2 мільйона 250 тисяч гривень у рамках заходів з територіальної оборони.
Про це свідчать дані системи державних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Початок аукціону заплановано на 11 травня. Переможець повинен буде надати товар протягом 60 днів з моменту підписання договору.
У техдокументації мова йде про 200 комплектів розміру М, 400 штук розміру L, 600 — XL, 600 — XXL, 100 — XXXL.
Колір має бути оливковий або чорний, термобілизна повинна бути утеплена, не линяти, з вмістом бавовни від 90%.
Комплект складається зі штанів та кофтини.
Нагадаємо, раніше мерія Миколаєва передала вісім автівок для військових підрозділів, що сплачують податки в місті.
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради оголосив тендер на закупівлю термобілизни на 2 мільйона 250 тисяч гривень у рамках заходів з територіальної оборони.
Про це свідчать дані системи державних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Початок аукціону заплановано на 11 травня. Переможець повинен буде надати товар протягом 60 днів з моменту підписання договору.
У техдокументації мова йде про 200 комплектів розміру М, 400 штук розміру L, 600 — XL, 600 — XXL, 100 — XXXL.
Колір має бути оливковий або чорний, термобілизна повинна бути утеплена, не линяти, з вмістом бавовни від 90%.
Комплект складається зі штанів та кофтини.
Нагадаємо, раніше мерія Миколаєва передала вісім автівок для військових підрозділів, що сплачують податки в місті.