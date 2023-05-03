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Виконавчий комітет Миколаївської міської ради оголосив тендер на закупівлю термобілизни на 2 мільйона 250 тисяч гривень у рамках заходів з територіальної оборони.

Про це свідчать дані системи державних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Початок аукціону заплановано на 11 травня. Переможець повинен буде надати товар протягом 60 днів з моменту підписання договору.

У техдокументації мова йде про 200 комплектів розміру М, 400 штук розміру L, 600 — XL, 600 — XXL, 100 — XXXL.

Колір має бути оливковий або чорний, термобілизна повинна бути утеплена, не линяти, з вмістом бавовни від 90%.

Комплект складається зі штанів та кофтини.

Нагадаємо, раніше мерія Миколаєва передала вісім автівок для військових підрозділів, що сплачують податки в місті.