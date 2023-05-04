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Служба безпеки України затримала заступника міського голови Вознесенська Андрія Жукова.
Про це «НикВести» повідомило джерело у правоохоронних органах.
За наявною інформацією, сьогодні, 4 травня, у Вознесенській міській раді відбулись слідчі дії. В результаті було затримано першого заступника міського голови Андрія Жукова. Причини наразі невідомі.
Згідно з даними на сайті Вознесенської міської ради, Андрій Жуков опікується питаннями діяльності виконавчих органів ради.
Служба безпеки України затримала заступника міського голови Вознесенська Андрія Жукова.
Про це «НикВести» повідомило джерело у правоохоронних органах.
За наявною інформацією, сьогодні, 4 травня, у Вознесенській міській раді відбулись слідчі дії. В результаті було затримано першого заступника міського голови Андрія Жукова. Причини наразі невідомі.
Згідно з даними на сайті Вознесенської міської ради, Андрій Жуков опікується питаннями діяльності виконавчих органів ради.