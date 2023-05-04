Андрій Жуков, фото с сайту Вознесенської міської ради

Служба безпеки України затримала заступника міського голови Вознесенська Андрія Жукова.

Про це «НикВести» повідомило джерело у правоохоронних органах.

За наявною інформацією, сьогодні, 4 травня, у Вознесенській міській раді відбулись слідчі дії. В результаті було затримано першого заступника міського голови Андрія Жукова. Причини наразі невідомі.

Згідно з даними на сайті Вознесенської міської ради, Андрій Жуков опікується питаннями діяльності виконавчих органів ради.