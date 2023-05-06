Передовий авіаційний навідник і депутат Миколаївської міської ради Сергій Танасов вважає, що після початку повномасштабного вторгнення РФ, Миколаївську міську раду треба було розпустити.

Про це він розповів в сюжеті телеканалу «Прямий» з Чорнобаївки.

Сергій Танасов заначив, що не приймає участі у роботі депутатських комісій та сесіях так як не бачить в цьому сенсу.

— З 24 лютого я не був ні на одній сесії, ні та одній комісії. Тому що я не бачу сенсу в Миколаївській міській раді проводити онлайн оці от сесії. Це некоректно і президент мав припинити повноваження і міської ради і міського голови. Призначити голову військової адміністрації, тому що дуже довгий час місто Миколаїв було зоною бойових дій. Дуже багато РСЗО і ракет прилітало в Миколаїв, — зазначив він.

Також Сергій Танасов наголосив, що не в захваті від того, що став депутатом Миколаївської міської ради.

— Взагалі я не в захваті, що я депутат, і від того, що вмокнувся у все це. Чому я став депутатом? Це було у 2015 році, під час АТО хлопці отримували поранення і в нас було дуже багато проблем з цими документами, бо не всі поранені лікуються у військовому госпіталі. По реабілітаціям було багато проблем, потім оці два гектари. Програма 10 соток, яка почала працювати у Миколаївській міській раді, але ж посадовці, які були, вони ставилися з неповагою. В юридичній площині краще працювати і ми створили Спілку військовослужбовців. Все почалося з неї. Потім волонтери позвали з собою на вибори, кажуть: «Давай, треба пробувати!». Я кажу: «Де я, а де ваша політика». «Ти хочеш хлопцям допомагати?». Я кажу: «Так!», — розповів він.

Раніше повідомлялося, щот засідання сесії Миколаївської міської ради 11 квітня зірвали девʼять зареєстрованих до участі депутатів, котрі не голосували питання порядку денного. Це спричинило дискусію стосовно необхідності розпуску міськради.