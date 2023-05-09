Дмитро Прокоф'єв, архівне фото НикВести

Колишній начальник Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, який протягом року з початку повномасштабного вторгнення перебував за кордоном, намагається через суд поновитися на посаді та вимагає виплатити йому зарплату за цей період.

Текст позову «НикВести» отримали від джерела в Одеському окружному адміністративному суді, де розглядається справа.

Відомо, що Дмитра Прокоф‘єва звільнили з посади наказом від 6 квітня 2022 року за «угодою сторін» на підставі відповідної заяви Прокоф‘єва. Проте експосадовець стверджує, що не писав жодних заяв та вважає своє звільнення незаконним.

Як зазначається в матеріалах справи, керівник Державної податкової служби у Миколаївській області Дмитро Прокоф'єв пішов у п’ятнадцятиденну відпустку з 14 лютого 2022 року, а вже 18 лютого виїхав за кордон. Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, назад в Україну він не повернувся, пояснивши це скасуванням рейсу.

До України Дмитро Прокоф‘єв зміг повернутися лише 13 січня 2023 року та дізнався, що його було звільнено з посади з 6 квітня 2022 року за частиною 2 статті 86 — за угодою сторін.

«Відповідно до відомостей, що зазначені у наказі №302-О від 6.04.2022 Позивач начебто подав до ДПС України заяву про своє звіьнення за угодою сторін. Однак заяву про звільнення за угодою сторін Позвач не надавав та не міг надати через відсутність його в Україні, а також своєї згоди на звільнення він не надавав», - йдеться у позовній заяві Дмитра Прокоф’єва.

Дмитро Прокоф’єв стверджує, що. не виступав з ініціативою припинити трудовий договір та не надав до ДПС своєї заяви про звільнення з посади начальника ГУ ДПС у Миколаївській області за угодою сторін.

Він заявив, що був ознайомлений з наказом про звільнення лише 22 березня 2023 року, просив надати йому копію його ж заяви про звільнення, проте йому було відмовлено.

Факт того, що ознайомитися з документами на звільнення Дмитро Прокоф’єв зміг лише за два місяці після свого повернення з-за кордону, ексчиновник пояснив суду тим, що він постійно проживає в Одесі, і не мав змоги прибути до Миколаєва через повітряні тривоги.

Він порахував, що з 17 січня по 22 березня 2023 року на території Одеси та Одеської области 70 разів оголошувалась повітряна тривога на загальну тривалість 91 годину 53 хвилини, а в Миколаєві та області за це період 106 разів оголошувалась тривога загальною тривалістю 127 годин 13 хвилин.

Ще тиждень Дмитро Прокоф’єв не міг подати відповідні документи до суду через повітряні тривоги, які за період з 22 березня до 30 березня лунали 7 разів.

Він вимагає визнати протиправним наказ Державної податкової служби про звільнення та виплатити йому зарплатню за час вимушеного прогулу з 7 квітня до моменту поновлення на посаді.

Засідання суду по справі Дмитра Прокоф‘єва заплановане на 18 травня.

Наразі виконуючим обов’язки начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області значиться Ігор Кузьмін. Виконання обов’язків на нього покладено з 20 жовтня 2022 року.

Варто зазначити, що Кабінет міністрів було ухвалив постанову, якою було зобов’язано чиновників повернутися в Україну до 25 квітня 2022 року. Так, постанова регулює роботу державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану. Постанова, зокрема, передбачає дистанційну роботу у разі наявності організаційних і технічних можливостей для виконання їх посадових обов’язків для тих хто перебуває в Україні, проте з-за кордону посадовці повинні повернутися. Також робота державних службовців та працівників державного органу за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.