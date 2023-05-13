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В суботу, 13 травня, 3-річна дівчинка померла від удушення, коли бавилася на батуті в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївщини.
За даними правоохоронців, дитина заплуталася у петлях на стінці батуту, що і стало причиною смерті.
— Попередньо встановлено, що дівчинка майже 4-х років гралась на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батуту. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення, - повідомив начальник обласного главку поліції Сергій Шайхет.
Нагадаємо, цього ж дня, 13 травня, у місті Южноукраїнськ 84-водій Chevrolet Aveo збив 15-річну школярку.Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
В суботу, 13 травня, 3-річна дівчинка померла від удушення, коли бавилася на батуті в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Миколаївщини.
За даними правоохоронців, дитина заплуталася у петлях на стінці батуту, що і стало причиною смерті.
— Попередньо встановлено, що дівчинка майже 4-х років гралась на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з відділень батуту. За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення, - повідомив начальник обласного главку поліції Сергій Шайхет.
Нагадаємо, цього ж дня, 13 травня, у місті Южноукраїнськ 84-водій Chevrolet Aveo збив 15-річну школярку.Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували.