У п'ятницю, 12 травня, в Южноукраїнську водій Chevrolet Aveo збив 15-річну школарку.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Миколаївщини.

За даними правоохоронців, дівчина переходила дорогу у невстановленому для цього місці. Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

— Приблизно о 15:00 у місті Южноукраїнськ, по вулиці Соборності, 84-річний водій Chevrolet Aveo, скоїв наїзд на неповнолітню пішохода, яка перетинала проїзну частину, попередньо, у невстановленому для переходу місці. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п’ятнадцятирічну дівчину з тілесними ушкодженнями госпіталізували, – йдеться в повідомленні.

Попередньо, водію може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Наразі Слідчі поліції з’ясовують обставини аварії.

Нагадаємо, 3 травня, у центрі Миколаєва сталася аварія за участі легкової та вантажної автівок. Після зіткнення з легковою автівкою військовий паливозаправник «Урал» також вилетів з дороги на тротуар та вʼїхав у стіну кафе, пробивши в ній значну діру.