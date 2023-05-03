Вранці, 3 травня,у центрі Миколаєва сталася аварія за участі легкової та вантажної автівок. Як наслідок, одна з них в'їхала в стіну одного з кафе міста.

Наразі слідчі вносять відомості про аварію в ЄРДР за фактом порушення правил водіння транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості (ч. 1 ст. 415 КК України), повідомили «НикВести» в теруправлінні Державного бюро розслідувань, розташованого у Миколаєві.

Там повідомили, що розслідуванням займатимуться співробітники Державного бюро розслідування, оскільки учасникам аварії стали співробітник поліції, який на момент аварії був за кермом особистого легкового автомобіля, та військовий.

Працівники ДБР проводять досудове розслідування за фактом порушень правил водіння військової транспортної машини військовослужбовцем, в результаті якої травмувався правоохоронець.

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Аварія трапилася на перехресті вулиці Велика Морська та вулиці Пушкінська. Після зіткнення з легковою автівкою військовий паливозаправник «Урал» також вилетів з дороги на тротуар та вʼїхав у стіну кафе, пробивши в ній значну діру.

Обидва автомобілі отримали значні механічні пошкодження.

Нагадаємо, 15 лютого на перетині Маріупольської та Спаської в центрі Миколаєва зіштовхнулися два автомобілі.