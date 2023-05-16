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Колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйона гривень.
Про це «НикВести» повідомили джерела у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.
Як пояснили в Національному антикорупційному бюро, схема полягала у співпраці голови Верховного Суду України, адвокатського об’єднання, створеного для прикриття, та зацікавлених у конкретних рішеннях суду осіб.
За інформацією НАБУ, фактично адвокати були посередниками, які домовлялися про хабарі та рішення суду.
Записи розмов фігурантів справи, опубліковані НАБУ, свідчать, що Кирило Горбуров у якості довіреної особи Всеволода Князєва взяв участь у передачі грошей від адвокатів, котрі отримали кошти від власника групи «Фінанси і кредит» бізнесмена Костянтина Жеваго. Відзначимо, що сам Кирило Горбуров є кумом Всеволода Князєва, який раніше був суддею Миколаївського окружного суду.
Кирило Горбуров отримував інструкції щодо оформлення банківської комірки, у якій адвокат залишав хабар.
— Ти приїдеш зараз, тобі там 5-10 хвилин, ти оформиш договір, спустишся униз, відчиниш (комірку, — прим.). Потім я зайду, відчиню, залишу там це в кімнатці. Ти потім ще раз зайдеш, відчиниш собі, забереш, перекладеш собі і все, — говорив Кирилу Горбурову адвокат.
Далі також опублікований запису розмови Всеволода Князєва з Кирилом Горбуровим щодо розподілу частини хабаря. З контексту розмови стає зрозуміло, що останній також отримував кошти за свої «послуги».
— Ви там по акціонеру все собі з Олегом забрали? Правильно все? Все нормально? — питає Всеволод Князєв.
— Ну, там же виходить як? Дивися, — відповідає Кирило Горбуров.
— Він розрахувався, все, з вами закрився? — уточнює підозрюваний.
— 1350 там. Ти отримав, так? І ще лишилося 450, так? — запитує Кирило Горбуров.
— Так.
— Так. Коли там це привезти, — питає ексдепутат.
— Ну ви собі взяли вже? Правильно? — запитує Всеволод Князєв.
— Так, — відповідає Кирило Горбуров.
Під час передачі ще частини хабаря Всеволод Князєв запевняє Кирила Горбурова, що робить це для нього та ще одного фігуранта — Олега Горецького, який є адвокатом і був затриманий разом з головою суду.
— Він з вами з Олегом розрахувався? Щоб я не хвилювався, — каже Всеволод Князєв.
— Ну, слухай. Олег цими питанням займається, я не в курсі, але гадаю, що так, — відповідає Кирило Горбуров.
— Ти зрозумій, що як би що, я це для вас, — говорить Всеволод Князєв.
— Ну для нас це таке, — відповідає Кирило Горбуров.
За інформацією «НикВести», Кирило Горбуров наразі у Миколаєві не проживає. Він закрив свою нотаріальну контору та переїхав до Києва. На його інстаграм-сторінці вказано, що він надає нотаріальні послуги у Києві, також зазначена адреса — Полтавська, 10. За цією ж адресою знаходиться і те саме адвокатське об’єднання, що фігурує у справі — «Горецький і партнери».
Нагадаємо, що Кирило Горбуров був депутатом міськради Миколаєва попереднього скликання, обирався від «Європейської солідарності». Також наразі його батько, відомий в Миколаєві історик-краєзнавець Євген Горбуров, є депутатом обласної ради, обраним від уже забороненої «ОПЗЖ».
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.
В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.
Колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйона гривень.
Про це «НикВести» повідомили джерела у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.
Як пояснили в Національному антикорупційному бюро, схема полягала у співпраці голови Верховного Суду України, адвокатського об’єднання, створеного для прикриття, та зацікавлених у конкретних рішеннях суду осіб.
За інформацією НАБУ, фактично адвокати були посередниками, які домовлялися про хабарі та рішення суду.
Записи розмов фігурантів справи, опубліковані НАБУ, свідчать, що Кирило Горбуров у якості довіреної особи Всеволода Князєва взяв участь у передачі грошей від адвокатів, котрі отримали кошти від власника групи «Фінанси і кредит» бізнесмена Костянтина Жеваго. Відзначимо, що сам Кирило Горбуров є кумом Всеволода Князєва, який раніше був суддею Миколаївського окружного суду.
Кирило Горбуров отримував інструкції щодо оформлення банківської комірки, у якій адвокат залишав хабар.
— Ти приїдеш зараз, тобі там 5-10 хвилин, ти оформиш договір, спустишся униз, відчиниш (комірку, — прим.). Потім я зайду, відчиню, залишу там це в кімнатці. Ти потім ще раз зайдеш, відчиниш собі, забереш, перекладеш собі і все, — говорив Кирилу Горбурову адвокат.
Далі також опублікований запису розмови Всеволода Князєва з Кирилом Горбуровим щодо розподілу частини хабаря. З контексту розмови стає зрозуміло, що останній також отримував кошти за свої «послуги».
— Ви там по акціонеру все собі з Олегом забрали? Правильно все? Все нормально? — питає Всеволод Князєв.
— Ну, там же виходить як? Дивися, — відповідає Кирило Горбуров.
— Він розрахувався, все, з вами закрився? — уточнює підозрюваний.
— 1350 там. Ти отримав, так? І ще лишилося 450, так? — запитує Кирило Горбуров.
— Так.
— Так. Коли там це привезти, — питає ексдепутат.
— Ну ви собі взяли вже? Правильно? — запитує Всеволод Князєв.
— Так, — відповідає Кирило Горбуров.
Під час передачі ще частини хабаря Всеволод Князєв запевняє Кирила Горбурова, що робить це для нього та ще одного фігуранта — Олега Горецького, який є адвокатом і був затриманий разом з головою суду.
— Він з вами з Олегом розрахувався? Щоб я не хвилювався, — каже Всеволод Князєв.
— Ну, слухай. Олег цими питанням займається, я не в курсі, але гадаю, що так, — відповідає Кирило Горбуров.
— Ти зрозумій, що як би що, я це для вас, — говорить Всеволод Князєв.
— Ну для нас це таке, — відповідає Кирило Горбуров.
За інформацією «НикВести», Кирило Горбуров наразі у Миколаєві не проживає. Він закрив свою нотаріальну контору та переїхав до Києва. На його інстаграм-сторінці вказано, що він надає нотаріальні послуги у Києві, також зазначена адреса — Полтавська, 10. За цією ж адресою знаходиться і те саме адвокатське об’єднання, що фігурує у справі — «Горецький і партнери».
Нагадаємо, що Кирило Горбуров був депутатом міськради Миколаєва попереднього скликання, обирався від «Європейської солідарності». Також наразі його батько, відомий в Миколаєві історик-краєзнавець Євген Горбуров, є депутатом обласної ради, обраним від уже забороненої «ОПЗЖ».
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України викрило голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва, який родом з Миколаєва, при отриманні хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів від олігарха та власника фінансової групи «Фінанси та кредит» олігарха Костянтина Жеваго.
В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що справа з хабарем голові Верховного Суду Всеволоду Князєву стосується схем у більшості судів на території України.