Кирило Горбуров

Колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним з учасників схеми у Верховному Суді України, по якій голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у 3 мільйона гривень.

Про це «НикВести» повідомили джерела у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

Як пояснили в Національному антикорупційному бюро, схема полягала у співпраці голови Верховного Суду України, адвокатського об’єднання, створеного для прикриття, та зацікавлених у конкретних рішеннях суду осіб.

За інформацією НАБУ, фактично адвокати були посередниками, які домовлялися про хабарі та рішення суду.

Записи розмов фігурантів справи, опубліковані НАБУ, свідчать, що Кирило Горбуров у якості довіреної особи Всеволода Князєва взяв участь у передачі грошей від адвокатів, котрі отримали кошти від власника групи «Фінанси і кредит» бізнесмена Костянтина Жеваго. Відзначимо, що сам Кирило Горбуров є кумом Всеволода Князєва, який раніше був суддею Миколаївського окружного суду.

Кирило Горбуров отримував інструкції щодо оформлення банківської комірки, у якій адвокат залишав хабар.

— Ти приїдеш зараз, тобі там 5-10 хвилин, ти оформиш договір, спустишся униз, відчиниш (комірку, — прим.). Потім я зайду, відчиню, залишу там це в кімнатці. Ти потім ще раз зайдеш, відчиниш собі, забереш, перекладеш собі і все, — говорив Кирилу Горбурову адвокат.

Далі також опублікований запису розмови Всеволода Князєва з Кирилом Горбуровим щодо розподілу частини хабаря. З контексту розмови стає зрозуміло, що останній також отримував кошти за свої «послуги».

— Ви там по акціонеру все собі з Олегом забрали? Правильно все? Все нормально? — питає Всеволод Князєв. — Ну, там же виходить як? Дивися, — відповідає Кирило Горбуров. — Він розрахувався, все, з вами закрився? — уточнює підозрюваний. — 1350 там. Ти отримав, так? І ще лишилося 450, так? — запитує Кирило Горбуров. — Так. — Так. Коли там це привезти, — питає ексдепутат. — Ну ви собі взяли вже? Правильно? — запитує Всеволод Князєв. — Так, — відповідає Кирило Горбуров.

Під час передачі ще частини хабаря Всеволод Князєв запевняє Кирила Горбурова, що робить це для нього та ще одного фігуранта — Олега Горецького, який є адвокатом і був затриманий разом з головою суду.

— Він з вами з Олегом розрахувався? Щоб я не хвилювався, — каже Всеволод Князєв. — Ну, слухай. Олег цими питанням займається, я не в курсі, але гадаю, що так, — відповідає Кирило Горбуров. — Ти зрозумій, що як би що, я це для вас, — говорить Всеволод Князєв. — Ну для нас це таке, — відповідає Кирило Горбуров.

За інформацією «НикВести», Кирило Горбуров наразі у Миколаєві не проживає. Він закрив свою нотаріальну контору та переїхав до Києва. На його інстаграм-сторінці вказано, що він надає нотаріальні послуги у Києві, також зазначена адреса — Полтавська, 10. За цією ж адресою знаходиться і те саме адвокатське об’єднання, що фігурує у справі — «Горецький і партнери».

Інстаграм ексдепутата

Контакти фірми «Горецький і партнери»

Нагадаємо, що Кирило Горбуров був депутатом міськради Миколаєва попереднього скликання, обирався від «Європейської солідарності». Також наразі його батько, відомий в Миколаєві історик-краєзнавець Євген Горбуров, є депутатом обласної ради, обраним від уже забороненої «ОПЗЖ».