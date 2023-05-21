Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, який з березня фактично виконує обов’язки голови облради, найближчим часом планує скликати засідання сесії, проте воно знову пройде в режимі відеоконференції.

Про це Антон Табунщик сказав у коментарі «НикВести».

— Сесія буде онлайн, це вже питання вирішене. Зараз ми працюємо над кількістю питань, які будуть винесені на сесію, їх поки що небагато, їх кількість збільшилась до 17. Ми розуміємо, що ще будуть питання. Найближчим часом ми визначимось з датою, - сказав Антон Табунщик.

Антон Табунщик

Він відмовився повідомити, які питання планують винести на сесію, сказавши, що громадськість побачить їх, коли депутати почнуть їх вивчати на комісіях.

— Ну ви ж побачите це за тиждень, коли ми почнемо їх опрацьовувати на депутатських комісіях, а потім на президії. Побачите, почуєте. Зазделегідь не будемо, - сказав Антон Табунщик.

Нагадаємо, новопризначений перший заступник голови Миколаївської обласної ради, представник партії «Слуга народу» Антон Табунщик, який фактично очолив облраду у зв’язку з відставкою її колишньої очільниці Ганни Замазєєвої, дав обіцянку працювати відкрито та прозоро.