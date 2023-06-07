Фото для ілюстрації. Модульний ЦНАП у Бородянці

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради оголосило тендер на будівництво модульного Центру надання адміністративних послуг.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Орієнтовна ціна будівництва — 6 мільйонів 217 тисяч 160 гривень. Аукціон запланований на 19 червня. Переможець повинен буде закінчити роботи до 31 жовтня поточного року.

У техзавданні мова йде про встановлення блоків-контейнерів (модулів). Підрядник також має зробити систему опалення, зовнішнє освітлення, підвести водопровід і каналізацію, зробити благоустрій та озеленення території.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині в селищі Березнегувате будуватимуть новий ліцей заміть старого, який пошкодили російські ракети.