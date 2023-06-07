Підвищення рівня води в акваторії Миколаєва, яке сталося внаслідок вибуху на Каховській ГЕС, наразі не загрожує підтопленням і вимиванням шламових полів глиноземного заводу в лиман.

Про це у коментарі кореспонденту «НикВести» сказав заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Валентин Гайдаржи.

— Сьогодні туди відправляли комісію. Поки за рівнем підвищення води в лимані в районі шламових полів є безпечним. Це оперативна інформація, — сказав він.

Згідно з топографічною картою Миколаєва, шламове поле, яке знаходиться ближче до води (близько 150 метрів), розміщується на 15-метровій височині. Інше поле взагалі розташоване у чотирьох кілометрах від води на 40-метровій височині.

— Там висота і відстань до води достатні, тому загрози підтоплення шламових полів наразі немає, — додав Валентин Гайдаржи.

Нагадаємо, в обласній військовій адміністрації пояснили, що підвищення води на 105 сантиметрів є відміткою, після якої у Миколаєві можуть початися підтоплення будівель.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повістю або частково захоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.