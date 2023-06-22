Віталій Кім/архівне фото

Очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма можуть призначити головою Київської міської військової адміністрації. Він вже відреагував на цю інформацію.

Свою реакцію він написав у коментарях до допису головного редактора «НикВести» Олега Деренюги у Telegram.

Журналіст повідомив, що Telegram-канал «Картковий Офіс», який пов'язували із екс-заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенко, натякає, що Віталія Кіма можуть призначити головою Київської міської військової адміністрації.

— Тижнем раніше інші наближені до Офісу канали повідомляли, що швидка зміна керівництва Києва відкладається через відсутність бажаючих брати таку відповідальність. Але сьогодні Віталій Кличко заявив про спробу «центральної влади» узурпувати владу у Києві. Насправді призначення нового голови київської адміністрації не означає автоматичного усунення мера. У Києві і зараз є голова КДВА та є мер Кличко. І, зважаючи на все, буде, – пояснив Олег Деренюга.

У відповідь на цю публікацію Віталій Кім написав: «Як казав Коломойський: не було таких планів».

Водночас про плани призначити Віталія Кіма очільником КМВА пише Цензор.НЕТ, посилаючись на власні джерела. У виданні додають, що принципова згода Віталія Кіма на призначення вже отримана.

— В Миколаївській ОВА вже обговорюють його виклик на четвер-п’ятницю в Київ. І що наступником Кіма в області може стати його заступник Георгій Решетілов, – пише Цензор.НЕТ.

Рішення про призначення Віталія Кіма мають ухвалити вже в п’ятницю, 23 червня, на засіданні РНБО. Кадрові рішення вже анонсував секретар РНБО Олексій Данілов.

— Співрозмовники зазначають, що після звільнення Миколаївщини Кім як герой став втрачати показники, бо тепер не в епіцентрі уваги ЗМІ. А оскільки його розглядають як одного з можливих кандидатів очолити список «Слуг» на наступних виборах, то Київ вважають гарним майданчиком для нарощення рейтингу кандидата, – пише видання.

Нагадаємо, головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма призначив Президент України Володимир Зеленський 25 листопада 2020 року. Таким чином, станом на червень 2023 року Віталій Кім займає посаду вже майже три роки.