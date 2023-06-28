Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №2» хочуть об’єднати з іншим медичним закладом. Лікарня не заробляє кошти через зменшення пологів під час повномасштабної війни.

Про це стало відомо у вівторок, 27 червня, в ході комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, пишуть «НикВести».

Як пояснила начальниця управління охорони здоров’я міськради Миколаєва, так як за час військових дій на території Миколаївської області зменшилась кількість пологів, кількість коштів, які в 2023 році вони отримали від Національної служби здоров’я України також стала менше – в загальному це 22 мільйони 578 тисяч гривень. Станом на сьогодні на обліку в жіночій консультації знаходяться всього 230 вагітних жінок.

«В минулому році лікарі отримували 19 251 грн, медсестри отримували 12 897 грн, молодший персонал – 6 804 грн. Сьогодні ця сума вдвічі менша. І це не дивлячись на те, що по закладу пройшла оптимізація штатів, але кількість лікарів не зменшилась», - заявила Ірина Шамрай.

За словами начальниці управління, під скорочення потрапив середній та молодший медперсонал, «живих людей» серед них не було. Проте робітники закладу заявили, що звільнено було також і самих лікарів.

«Лікарі йдуть, молодь йде, хто за ці гроші працюватиме? Ми були тут всю війни під час найсильніших обстрілів. А зараз ми повинні шукати іншу роботу? А де її шукати, якщо у всіх закладах вже є свої працівники?», - запитали в депутатів працівники пологового будинку.

На питання депутатської комісії до Ірини Шамрай, як можна фінансово підтримати заклад до об’єднання, аби допомогти колективу, начальниця управління заявила, що наразі такої можливості немає.

«В мене за людей болить більше, ніж у вас, повірте! Ми з ними відпрацювали ковід, війну. Я в черговий раз впрягаюсь у це об’єднання, комусь щось хочу довести, мені це, думаєте, приємно? Я також під час війни ні дня ніде не ховалась по закордонам, я сиділа тут. Претензій до мене нема. Такий час у нас, країна другий рік воює, грошей немає, пологів немає. Вони прекрасні лікарі, але пологів, на жаль, нема», - відповіла вона.

Тоді депутатська комісія запитала у колективу, чи розуміє він, як саме проходитиме процес з’єднання з іншим закладом і чи згодні вони з цим. На що персонал відповів, що їм порадили шукати іншу роботу.

— Ірина Валентинівна сказала нам шукати іншу роботу, не задавати вам риторичних питань. Тому ми сидимо і мовчимо, - заявили робітники закладу. — Управління охорони здоров’я шукає шляхи, щоб вас не кинути в біді. І всі це розуміють. Вашу тривогу ми розуміємо, - відповіла депутат комісії Зінаїда Моторна. — Все це зрозуміло, тільки скажіть, будь ласка, а вам зменшили заробітну плату під час війни? - поцікавились медики. — Зменшили. — До 5 тисяч? — До 4 тисяч. — Не вірю. — Ну, не вірте.

Після так званого об’єднання у закладах буде одна адміністрація, загальний відділ кадрів, бухгалтерія, економічний та господарчий відділи.

В підсумку інформацію по об’єднанню комісія прийняла до відома.

Раніше вже повідомлялось, що у Миколаєві міська влада вивчає питання об'єднання пологових будинків.