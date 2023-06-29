СБУ заочно оголосила підозру миколаївцю Сергію Лебедєву, власнику проросійського каналу «Лохматый Z Николаев», за допомогою якого підозрюваний збирав та передавав ворогу інформацію для майбутніх обстрілів Миколаєва.

Про це йдеться у тексті підозри.

За даними силовиків, Сергій Лебедєв ще до початку повномасштабної війни, не пізніше 21 грудня 2021 року створив канал для спілкування миколаївців, що мають проросійські погляди. Однак, після 24 лютого 2022 року власник переформатував канал для інформування російської сторони.

Текст підозри





Згодом, за даними СБУ, власник каналу залучив до співпраці ще одного місцевого жителя Р. Лободаєва. Так Сергій Лєбєдєв став пособником між Лободаєвим, який займався «брудною роботою» (збирав розвіддані про наслідки обстрілів Миколаєва, переміщення та дислокацію військових, поліцейських, розміщення блокпостів та об'єктів інфраструктури) та російськими спецслужбами.

Таким чином, 13 червня, за пособництва миколаївських агентів армія РФ здійснила обстріл багатоповерхового будинку ракетами С-300, де загинуло 7 цивільних.

Вдень, після обстрілу за наказом Сергія Лебедєва Лободаєв поїхав на місце, щоб зафіксувати та передати росіянам інформацію про наслідки обстрілу.





Наразі власнику каналу повідомлено підозру в пособництві пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.





Наразі чоловік перебуває на території, що підконтрольна окупантам.



