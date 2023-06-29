СБУ заочно оголосила підозру миколаївцю Сергію Лебедєву, власнику проросійського каналу «Лохматый Z Николаев», за допомогою якого підозрюваний збирав та передавав ворогу інформацію для майбутніх обстрілів Миколаєва.
Про це йдеться у тексті підозри.
За даними силовиків, Сергій Лебедєв ще до початку повномасштабної війни, не пізніше 21 грудня 2021 року створив канал для спілкування миколаївців, що мають проросійські погляди. Однак, після 24 лютого 2022 року власник переформатував канал для інформування російської сторони.
СБУ заочно оголосила підозру миколаївцю Сергію Лебедєву, власнику проросійського каналу «Лохматый Z Николаев», за допомогою якого підозрюваний збирав та передавав ворогу інформацію для майбутніх обстрілів Миколаєва.
Про це йдеться у тексті підозри.
За даними силовиків, Сергій Лебедєв ще до початку повномасштабної війни, не пізніше 21 грудня 2021 року створив канал для спілкування миколаївців, що мають проросійські погляди. Однак, після 24 лютого 2022 року власник переформатував канал для інформування російської сторони.